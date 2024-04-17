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12:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Гюндоган — о желтой карточке с «ПСЖ»: Там должен быть пенальти

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался о решении судьи дать ему желтую карточку за симуляцию в матче ¼ финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

ПСЖ
БарселонаЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

Вчера в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов «ПСЖ» на выезде обыграл «Барселону» со счетом 4:1. На 64-й минуте встречи Гюндоган упал в штрафной парижан после контакта с Витиньей. Арбитр матча Иштван Ковач показал полузащитнику «Барселоны» желтую карточку за симуляцию.

«Думаю, там должен быть пенальти. Я не падаю без контакта. Если бы меня не ударили, я бы не упал. Так что для меня все предельно ясно», — приводит слова Гюндогана Football España в одной из соцсетей.

«Барселона» в третий раз вылетела из плей-офф Лиги чемпионов от «ПСЖ». Ранее парижане выбили каталонцев в четвертьфинале сезона-1994/95, а также в ⅛ финала сезона-2020/21. Ни одна команда не выбивала «Барселону» из этого турнира чаще, чем «ПСЖ».

В другом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» обыграла мадридский «Атлетико» со счетом 4:2 и вышла в полуфинал турнира. Команда из Дортмунда прошла в эту стадию впервые за одиннадцать лет.

Первая игра ½ финала между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 30 апреля, ответная — 7 мая.

Во время загрузки произошла ошибка.
Барселона
1:4
Первый тайм: 1:1
ПСЖ
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