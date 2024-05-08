«ПСЖ» установил рекорд ЛЧ по количеству ударов за матч без гола

Парижане нанесли 30 ударов по воротам дортмундцев, пять из которых пришлись в створ. С учетом первого матча, игроки «ПСЖ» нанесли в общей сложности 44 удара по воротам Грегора Кобеля. Оба показателя являются рекордными в истории плей-офф в эпоху продвинутой статистики (с сезона-2003/04).

Также «ПСЖ» выдал лучший матч в Лиге чемпионов по ожидаемым голам (xG) за последние пять лет — 3,22. С учетом первого матча показатель ожидаемых голов у парижан составил 4,92, однако поразить ворота «Боруссии» в этом двухматчевом противостоянии им так и не удалось.

«Боруссия» забила два мяча при суммарном показателе 1,97 xG. За два матча дортмундцы нанесли 18 ударов, семь из которых пришлись в створ ворот Джанлуиджи Доннаруммы.

Кроме того, «ПСЖ» установил сразу три антирекорда Лиги рекордов по попаданиям в каркас ворот: в одном матче плей-офф (4), в двухматчевом противостоянии (6) и в целом по итогам турнира (14).

«ПСЖ» проиграл второй полуфинал Лиги чемпионов за четыре года и последним из европейских клубов лишился шансов на «требл» по итогам сезона: победу в чемпионате, национальном кубке и еврокубке.