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13:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Ройс эмоционально высказался о выходе «Боруссии» в финал ЛЧ

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс эмоционально ответил на вопрос о попаданиях в каркас ворот игроков «ПСЖ».

ПСЖ
Боруссия ДЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

Вчера, 7 мая, в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов «ПСЖ» проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 0:1. Парижане нанесли 30 ударов и четыре раза попали в каркас ворот.

«Удары игроков “ПСЖ” в каркас ворот? Кого это волнует вообще? Завтра это все не будет иметь значения. Никто не спросит, как мы выиграли этот матч. Важно то, что “Боруссия” снова в финале. Этого никто не ожидал. Это просто невероятно. Это действительно неописуемо. Спустя более 10 лет я снова в финале с “Боруссией”, — приводит слова Ройса DAZN.

В финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с победителем пары «Реал» — «Бавария». Сегодня, 8 мая, команды проведут ответный полуфинальный матч на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Первая игра в Мюнхене завершилась со счетом 2:2.

3 мая «Боруссия» объявила, что 34-летний Ройс покинет клуб этим летом. Футболист выступал за команду из Дортмунда с 2012 года. Ройс провел за «Боруссию» 424 матча во всех турнирах, в которых отметился 168 голами и 128 результативными передачами. В составе команды полузащитник дважды стал обладателем Кубка Германии и три раза выиграл Суперкубок страны.

ПСЖ
0:1
Первый тайм: 0:0
Боруссия Д
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