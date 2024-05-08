Ройс эмоционально высказался о выходе «Боруссии» в финал ЛЧ

«Удары игроков “ПСЖ” в каркас ворот? Кого это волнует вообще? Завтра это все не будет иметь значения. Никто не спросит, как мы выиграли этот матч. Важно то, что “Боруссия” снова в финале. Этого никто не ожидал. Это просто невероятно. Это действительно неописуемо. Спустя более 10 лет я снова в финале с “Боруссией”, — приводит слова Ройса DAZN.