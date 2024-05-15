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10:23 (мск), источник: Sportmail.ru

«Манчестер Сити» и «Жирона» могут не сыграть в Лиге чемпионов

УЕФА требует от владельцев «Манчестер Сити» продать часть своей доли в «Жироне», чтобы оба клуба смогли участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Об этом сообщает The Times.

Манчестер Сити
ЖиронаЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

В начале месяца «Жирона» гарантировала себе место в топ-4 Ла Лиги, которое дает каталонскому клубу право впервые в своей истории принять участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

Согласно регламенту УЕФА, два клуба не могут играть в одном еврокубковом турнире, если они принадлежат одному и тому же владельцу. В августе 2017 года холдинг City Football Group, владеющий «Манчестер Сити», приобрел 44,3% акций «Жироны», а через три года довел свою долю в клубе до 47%.

«Жирона» должна представить УЕФА доказательства организационной независимости от «Манчестер Сити» до 3 июня. Для этого необходимо, чтобы City Football Group сократил свою долю в одном из клубов до менее чем 30%. В противном случае «Жирона» перейдет из Лиги чемпионов в Лигу Европы, а на ее место в главном еврокубковом турнире сможет претендовать «Атлетик» из Бильбао, занимающий пятое место в Ла Лиге.

Ранее УЕФА запретил «Манчестер Сити» и «Жироне» проводить между собой трансферы и аренды игроков. Ограничение действует до сентября 2025 года.

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