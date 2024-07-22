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16:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Киевское «Динамо» узнало потенциального соперника в отборе ЛЧ

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

Динамо К
Динамо МнЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: AP 2023

По итогам жеребьевки определились две пары и восемь потенциальных пар команд, которые сыграют между собой. Киевское «Динамо» сыграет с «Рейнджерс», если во втором отборочном раунде сумеет пройти «Партизан».

Путь представителей лиг:

  • «Славия» Прага (Чехия) — «Юнион» (Бельгия)
  • «Лилль» (Франция) — «Лугано» (Швейцария) / «Фенербахче» (Турция)
  • «Динамо» Киев (Украина) / «Партизан» (Сербия) — «Рейнджерс» (Шотландия)
  • «Зальцбург» (Австрия) — «Твенте» (Нидерланды)

Путь чемпионов:

  • «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «Карабах» (Азербайджан) — «Лудогорец» (Болгария) / «Динамо» Минск (Беларусь)
  • «Целе» (Словения) / «Слован» Братислава (Словакия) — АПОЭЛ (Кипр) / «Петрокуб» (Молдавия)
  • «Шэмрок Роверс» (Ирландия) / «Спарта» Прага (Чехия) — ФКСБ (Румыния) / «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)
  • «Мальме» (Швеция) / «Клаксвик» (Фареры) — ПАОК (Греция) / «Борац» Баня-Лука (Босния и Герцеговина)
  • «Санта-Колома» (Андорра) / «Митьюлланд» (Дания) — «Ференцварош» (Венгрия) / «Нью-Сейнтс» (Уэльс)
  • «Паневежис» (Литва) / «Ягеллония» (Польша) — «Буде-Глимт» (Норвегия) / РФШ (Латвия)

Первые матчи третьего отборочного раунда состоятся 6—7 августа, ответные — 13 августа. Матчи второго отборочного раунда пройдут 23—24 июля, ответные — 30—31 июля. Квалификация Лиги чемпионов завершится 28 августа. На следующий день в Ньоне пройдет жеребьевка общего этапа.

В новом сезоне Лига чемпионов будет сыграна по обновленному формату. Вместо группового этапа появится общий этап, в котором сыграют 36 клубов, предварительно поделенные на четыре корзины на основе клубного рейтинга УЕФА. Каждая из команд проведет на этом этапе по восемь матчей — по одной игре дома и по одной на выезде с двумя разными соперниками от каждой из четырех корзин. Соперники будут определены путем жеребьевки.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские клубы от участия в международных турнирах, из-за чего они будут вынуждены пропустить третий еврокубковый сезон подряд.

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