Киевское «Динамо» узнало потенциального соперника в отборе ЛЧ

По итогам жеребьевки определились две пары и восемь потенциальных пар команд, которые сыграют между собой. Киевское «Динамо» сыграет с «Рейнджерс», если во втором отборочном раунде сумеет пройти «Партизан».

В новом сезоне Лига чемпионов будет сыграна по обновленному формату. Вместо группового этапа появится общий этап, в котором сыграют 36 клубов, предварительно поделенные на четыре корзины на основе клубного рейтинга УЕФА. Каждая из команд проведет на этом этапе по восемь матчей — по одной игре дома и по одной на выезде с двумя разными соперниками от каждой из четырех корзин. Соперники будут определены путем жеребьевки.