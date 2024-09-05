«Челси» не включил Коула Палмера в заявку на Лигу конференций

22-летний Палмер перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» за 47 миллионов евро летом 2023 года. В прошедшем сезоне футболист забил 27 мячей в 48 матчах в различных турнирах. Палмер был признан лучшим молодым футболистом сезона в Английской Премьер-лиге.