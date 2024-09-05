«Челси» не включил Коула Палмера в заявку на Лигу конференций

По данным The Standard, решение клуба продиктовано желанием тренерского штаба ротировать состав в различных турнирах.
22-летний Палмер перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» за 47 миллионов евро летом 2023 года. В прошедшем сезоне футболист забил 27 мячей в 48 матчах в различных турнирах. Палмер был признан лучшим молодым футболистом сезона в Английской Премьер-лиге.
Накануне стало известно, что Коул Палмер попал в число 30 претендентов на «Золотой мяч».
5 сентября «Челси» опубликовал основной список для участия в Лиге конференций из 23 футболистов, а также список Б из шести игроков. В заявке клуба также не значатся французский защитник Весли Фофана и бельгийский полузащитник Ромео Лавия.
Вратари: Роберт Санчес, Филипп Йоргенсен, Лукас Бергстрем.
Защитники: Аксель Дисаси, Марк Кукурелья, Тосин Адарабиойо, Бенуа Бадьяшиль, Рис Джеймс, Мало Гюсто.
Полузащитники: Ренату Вейга, Энцо Фернандес, Карни Чуквуэмека, Кирнан Дьюзбери-Холл, Мойсес Кайседо, Чезаре Казадеи.
Форварды: Нони Мадуэке, Педру Нету, Михаил Мудрик, Жоау Феликс, Николя Джексон, Кристофер Нкунку, Джейдон Санчо, Марк Гиу.
По списку Б заявлены Ливай Колвилл, Джош Ачимпонг, Киано Дайер, Тайрик Джордж, Харрисон Макмахон и Макс Меррик.
В рамках основной стадии Лиги конференций «Челси» сыграет с бельгийским «Гентом», греческим «Панатинаикосом», армянским «Ноа», немецким «Хайденхаймом», казахстанской «Астаной» и ирландским «Шемрок Роверс».