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Месси НЕ выиграет «Золотой мяч»: его и Криштиану нет в топ-30 номинантов. А кто в списке?

Также известны претенденты на другие награды.

France Football опубликовал список из 30 претендентов на «Золотой мяч», а также представил кандидатов на другие премии. Награды будут вручаться по итогам сезона-2023/24, поэтому учитываются достижения только за этот период.

Кто номинирован на «Золотой мяч»

Выбор лучшего футболиста прошедшего сезона пройдет среди 30 человек. Впервые за 21 год в списке номинантов не оказалось Криштиану Роналду или Лионеля Месси — в прошлом году награду забрал именно аргентинец, сделав это в рекордный восьмой раз, у португальца «Золотых мячей» осталось пять.

В 2024 году главными фаворитами у букмекеров считаются Винисиус, выигравший с «Реалом» Лигу чемпионов, и Родри — чемпион Европы в составе сборной Испании. Полный список выглядит следующим образом:

  • Джуд Беллингем («Реал», Англия)
  • Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия)
  • Фил Фоден («Манчестер Сити», Англия)
  • Федерико Вальверде («Реал», Уругвай)
  • Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина)
  • Эрлинг Холанн («Манчестер Сити», Норвегия)
  • Нико Уильямс («Атлетик», Испания)
  • Гранит Джака («Байер», Швейцария)
  • Артем Довбик («Рома», Украина)
  • Тони Кроос (Германия, завершил карьеру)
  • Винисиус («Реал», Бразилия)
  • Дани Ольмо («Барселона», Испания)
  • Флориан Вирц («Байер», Германия)
  • Мартин Эдегор («Арсенал», Норвегия)
  • Матс Хуммельс («Рома», Германия)
  • Родри («Манчестер Сити», Испания)
  • Харри Кейн («Бавария», Англия)
  • Деклан Райс («Арсенал», Англия)
  • Витинья («ПСЖ», Португалия)
  • Коул Палмер («Челси», Англия)
  • Дани Карвахаль («Реал», Испания)
  • Ламин Ямаль («Барселона», Испания)
  • Букайо Сака («Арсенал», Англия)
  • Хакан Чалханоглу («Интер», Турция)
  • Вильям Салиба («Арсенал», Франция)
  • Килиан Мбаппе («Реал», Франция)
  • Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина)
  • Адемола Лукман («Аталанта», Нигерия)
  • Антонио Рюдигер («Реал», Германия)
  • Алехандро Гримальдо («Байер», Испания)

Кто номинирован на звание лучшего тренера года

Выбор лучшего тренера прошедшего сезона будет происходить из шести кандидатов, выигравших главные мировые титулы:

  • Хаби Алонсо («Байер», чемпионат и Кубок Германии)
  • Карло Анчелотти («Реал», чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Лига чемпионов)
  • Луис де ла Фуэнте (Испания, чемпионат Европы)
  • Джан Пьеро Гасперини («Аталанта», Лига Европы)
  • Пеп Гвардиола («Манчестер Сити», АПЛ)
  • Лионель Скалони (Аргентина, Кубок Америки)

Кто поборется за трофей Льва Яшина

На трофей Льва Яшина претендует меньше 10 вратарей. Главной неожиданностью в списке оказался Ронвен Уильямс из сборной ЮАР. Он стал лишь четвертым африканским голкипером, номинированным на эту награду, и первым, попавшим в список лучших, играя на родном континенте. Уильямс защищает ворота «Сандаунса» из южноафриканского чемпионата, а во время юношеской карьеры несколько лет выступал за «Тоттенхэм». Полный список кандидатов выглядит так:

  • Диогу Кошта («Порту», Португалия) — 24 года, 58 матчей, 25 на ноль
  • Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия) — 25 лет, 54 матча, 19 на ноль
  • Грегор Кобель («Боруссия» Д, Швейцария) — 26 лет, 42 матча, 14 на ноль
  • Андрей Лунин («Реал», Украина) — 25 лет, 35 матчей, 13 на ноль
  • Майк Меньян («Милан», Франция) — 29 лет, 56 матчей, 23 на ноль
  • Георгий Мамардашвили («Валенсия»/ «Ливерпуль», Грузия) — 23 года, 49 матчей, 17 на ноль
  • Унаи Симон («Атлетик», Испания) — 27 лет, 49 матчей, 23 на ноль
  • Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина) — 32 года, 62 матча, 27 на ноль
  • Янн Зоммер («Интер», Швейцария) — 35 лет, 54 матча, 27 на ноль
  • Ронвен Уильямс («Сандаунс», ЮАР) — 32 года, 59 матчей, 35 на ноль

Когда пройдет церемония

Награды вручат 28 октября в театре Шатле в Париже. Церемония пройдет в 68-й раз — «Золотой мяч» ежегодно вручается с 1956 года. Впервые в истории пройдет голосование за лучшего тренера среди мужчин и среди женщин.

Артемий Кутейников