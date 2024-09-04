Месси НЕ выиграет «Золотой мяч»: его и Криштиану нет в топ-30 номинантов. А кто в списке?

На трофей Льва Яшина претендует меньше 10 вратарей. Главной неожиданностью в списке оказался Ронвен Уильямс из сборной ЮАР. Он стал лишь четвертым африканским голкипером, номинированным на эту награду, и первым, попавшим в список лучших, играя на родном континенте. Уильямс защищает ворота «Сандаунса» из южноафриканского чемпионата, а во время юношеской карьеры несколько лет выступал за «Тоттенхэм». Полный список кандидатов выглядит так: