Стало известно, почему Палмер не сыграет за «Челси» в еврокубках

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях, Палмер не сыграет за лондонский клуб на общем этапе Лиги конференций из-за большой нагрузки. Сезон «Челси» может закончиться в июле 2025 года, в том числе из-за участия в клубном чемпионате мира по футболу.