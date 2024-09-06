Стало известно, почему Палмер не сыграет за «Челси» в еврокубках

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях, Палмер не сыграет за лондонский клуб на общем этапе Лиги конференций из-за большой нагрузки. Сезон «Челси» может закончиться в июле 2025 года, в том числе из-за участия в клубном чемпионате мира по футболу.
Ранее «Челси» опубликовал основной список для участия в Лиге конференций из 23 футболистов, а также список Б из шести игроков. Помимо Палмера в заявку не попали защитник Уэсли Фофана и полузащитник Ромео Лавиа.
В рамках основной стадии Лиги конференций «Челси» встретится с бельгийским «Гентом», греческим «Панатинаикосом», армянским «Ноа», немецким «Хайденхаймом», казахстанской «Астаной» и ирландским «Шемрок Роверс».
Также 22-летний футболист не принимает участие в сентябрьских сборах национальной команды Англии из-за повреждения. Напомним, сборная Англии на выезде встретится с Ирландией в матче первого тура Лиги наций завтра, 7 сентября. Во втором туре 10 сентября англичане проведут домашний матч с Финляндией.
Коул Палмер перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» прошлым летом за €47 млн. В сезоне-2023/24 нападающий забил 27 мячей в 48 матчах во всех турнирах. Палмер был признан лучшим молодым футболистом сезона в Английской Премьер-лиге.