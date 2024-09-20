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Головин: Приятно начать Лигу чемпионов с победы над «Барселоной»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями от первой победы в Лиге чемпионов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба "Монако"

Напомним, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Монако» сенсационно обыграл «Барселону» со счетом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Манес Аклиуш и Джордж Иленикена. У каталонского клуба гол забил Ламин Ямаль.

Александр Головин вышел на поле во втором тайме. Его статистика: 41 касание мяча, 0 ударов, 88% точных передач, три паса под удар и один заработанный на себе фол.

«Конечно, Лига чемпионов — это яркие ощущения и эмоции. Никогда не скрывал, что для меня это особый турнир. Очень приятно начать с победы, тем более над таким соперником, как “Барселона”.

Какая задача была перед выходом на поле? Понятно, что нужно было добавить остроты в атаке, нужно было создавать моменты. Мы играли в большинстве почти весь матч, необходимо было приложить максимум усилий, чтобы выиграть этот матч и набрать три очка. Когда повели в счете, в каких-то эпизодах нужно было придержать мяч, где-то сыграть понадежнее, хотя у нас были возможности забить еще, могли выиграть и крупнее. Очень рады, что смогли порадовать наших болельщиков победой над “Барселоной”», — приводит слова Головина Sport24.

Ранее Головин иронично высказался о победе над командой Флика в своем телеграм-канале.

«Ну вот и лузнула Барса!!!)», — написал футболист.

В следующем туре «Монако» на выезде встретится с «Динамо Загреб».

Монако
2:1
Первый тайм: 1:1
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
19.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Ханс-Дитер Флик
Голы
Монако
Магнес Аклиуш
(де Оливейра Кампос Вандерсон)
16′
Джордж Иленихенья
(де Оливейра Кампос Вандерсон)
71′
Барселона
Ламин Ямаль
(Марк Касадо)
28′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
17
Уилфрид Синго
22
Мохаммед Салису
6
Денис Закария
90+2′
11
Магнес Аклиуш
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
88′
13
Кристиан Мависса
7
Элисс Бен Сегир
30′
69′
12
Кайю Энрике
15
Ламин Камара
36′
46′
10
Александр Головин
18
Такуми Минамино
69′
9
Фоларин Балогун
90+6′
36
Бриль Эмболо
59′
21
Джордж Иленихенья
Барселона
1
Марк-Андре тер Штеген
5
Иньиго Мартинес
75′
23
Жюль Кунде
24
Эрик Гарсия
11′
17
Марк Касадо
85′
11
Рафинья
2
Пау Кубарси
80′
35
Херард Мартин
3
Алехандро Бальде
85′
88′
10
Ансу Фати
8
Педри
83′
14
Пабло Торре
19
Ламин Ямаль
80′
36
Серхи Домингес
9
Роберт Левандовски
80′
7
Ферран Торрес
Статистика
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
4
8
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
0
15
Фолы
14
7
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Аллард Линдхаут
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
Барселона
Лига чемпионов: таблица и календарь