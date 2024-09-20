Головин: Приятно начать Лигу чемпионов с победы над «Барселоной»

Напомним, в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Монако» сенсационно обыграл «Барселону» со счетом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Манес Аклиуш и Джордж Иленикена. У каталонского клуба гол забил Ламин Ямаль.
Александр Головин вышел на поле во втором тайме. Его статистика: 41 касание мяча, 0 ударов, 88% точных передач, три паса под удар и один заработанный на себе фол.
«Конечно, Лига чемпионов — это яркие ощущения и эмоции. Никогда не скрывал, что для меня это особый турнир. Очень приятно начать с победы, тем более над таким соперником, как “Барселона”.
Какая задача была перед выходом на поле? Понятно, что нужно было добавить остроты в атаке, нужно было создавать моменты. Мы играли в большинстве почти весь матч, необходимо было приложить максимум усилий, чтобы выиграть этот матч и набрать три очка. Когда повели в счете, в каких-то эпизодах нужно было придержать мяч, где-то сыграть понадежнее, хотя у нас были возможности забить еще, могли выиграть и крупнее. Очень рады, что смогли порадовать наших болельщиков победой над “Барселоной”», — приводит слова Головина Sport24.
Ранее Головин иронично высказался о победе над командой Флика в своем телеграм-канале.
«Ну вот и лузнула Барса!!!)», — написал футболист.
В следующем туре «Монако» на выезде встретится с «Динамо Загреб».