Анчелотти назвал причины сенсационного поражения «Реала» в Лиге чемпионов

«Очевидно, нам нужно прибавлять. Все сложно. Тяжело оценивать игру, она прошла достаточно неудачно. У нас возникали сложности со всем. Нам было тяжело создавать моменты, мы медленно работали с мячом, у нас было мало идей. Сегодня, очевидно, у нас мало что получилось. Нам не стоит отказываться от всех наработок, нужно сохранять спокойствие.



“Лилль” меня не удивил, эта команда хорошо держит мяч. Она оказалась более мотивированной в сравнении с нами. Критика сегодняшней игры справедлива и заслуженна, мы должны ее принять. Мы предстали не в лучшем виде. Прошлое поражение у нас было в дерби [в январе 2024-го], и после этого дела шли только в гору. Возможно, это поражение тоже может стать точкой, от которой мы оттолкнемся.



Мне грустно, ощущения не лучшие. Проиграть можно, это спорт, но ощущения от игры не лучшие. И меня это тревожит. У нас есть все для того, чтобы вынести урок и стать сильнее. Надо быстро все исправить. Мне кажется, команда прибавляла, а сегодня мы сделали шаг назад», — сказал Анчелотти.