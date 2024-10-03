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Анчелотти назвал причины сенсационного поражения «Реала» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Лилля» (0:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Очевидно, нам нужно прибавлять. Все сложно. Тяжело оценивать игру, она прошла достаточно неудачно. У нас возникали сложности со всем. Нам было тяжело создавать моменты, мы медленно работали с мячом, у нас было мало идей. Сегодня, очевидно, у нас мало что получилось. Нам не стоит отказываться от всех наработок, нужно сохранять спокойствие.

“Лилль” меня не удивил, эта команда хорошо держит мяч. Она оказалась более мотивированной в сравнении с нами. Критика сегодняшней игры справедлива и заслуженна, мы должны ее принять. Мы предстали не в лучшем виде. Прошлое поражение у нас было в дерби [в январе 2024-го], и после этого дела шли только в гору. Возможно, это поражение тоже может стать точкой, от которой мы оттолкнемся.

Мне грустно, ощущения не лучшие. Проиграть можно, это спорт, но ощущения от игры не лучшие. И меня это тревожит. У нас есть все для того, чтобы вынести урок и стать сильнее. Надо быстро все исправить. Мне кажется, команда прибавляла, а сегодня мы сделали шаг назад», — сказал Анчелотти.

«Реал» проиграл впервые с января и прервал свою беспроигрышную серию из 36 матчей.

После двух туров общего этапа Лиги чемпионов в активе мадридцев три набранных очка. В следующем туре «Реал» дома сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдет 22 октября.

Лилль
1:0
Первый тайм: 1:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
2.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)
Главные тренеры
Брюно Женезьо
Карло Анчелотти
Голы
Лилль
Жонатан Давид
45+3′
Составы команд
Лилль
30
Люка Шевалье
4
Александру
5
Габриэль Гудмундссон
18
Бафоде Диаките
90+6′
22
Тиагу Сантуш
21
Бенжамен Андре
32
Айюб Буадди
9
Жонатан Давид
90+3′
23
Эдон Жегрова
20
Митчел Баккер
88′
12
Тома Менье
10
Реми Кабелла
72′
11
Осаме Сахрауи
Реал
13
Андрей Лунин
2
Даниэль Карвахаль
22
Антонио Рюдигер
79′
5
Джуд Беллингем
78′
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
14
Орельен Тшуамени
3
Эдер Милитау
57′
10
Лука Модрич
81′
23
Ферлан Менди
46′
20
Франсиско Гарсия
6
Эдуардо Камавинга
59′
67′
15
Арда Гюлер
16
Эндрик
46′
57′
9
Килиан Мбаппе
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
13
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
11
Фолы
12
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Лилль
Лига чемпионов: таблица и календарь