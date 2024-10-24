«Лилль» третьим обыграл «Реал» и «Атлетико» в ЛЧ за один сезон

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в ⅛ финала, а клубы занявшие с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право сыграть в ⅛ финала.