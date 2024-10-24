«Лилль» третьим обыграл «Реал» и «Атлетико» в ЛЧ за один сезон

Вчера, 23 октября, в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Лилль» обыграл «Атлетико» со счетом 3:1. В составе победителей забитыми мячами отметились нападающие Джонатан Дэвид (дубль) и Эдон Жегрова. За «Атлетико» гол забил форвард Хулиан Альварес.
Во втором туре Лиги чемпионов «Лилль» обыграл «Реал» со счетом 1:0.
Как сообщает Opta Sport, ранее одержать победу над «Реалом» и «Атлетико» в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов удалось лишь двум клубам: «Челси» в сезоне-2020/2021 и «Манчестер Сити» в сезоне-2021/2022.
После трех сыгранных матчей «Лилль» набрал шесть очков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице ЛЧ. «Атлетико» имеет в своем активе три балла и занимает 26-е место.
По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в ⅛ финала, а клубы занявшие с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право сыграть в ⅛ финала.