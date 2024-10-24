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«Лилль» третьим обыграл «Реал» и «Атлетико» в ЛЧ за один сезон

«Лилль» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов обыграл мадридский «Реал» и «Атлетико».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Вчера, 23 октября, в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Лилль» обыграл «Атлетико» со счетом 3:1. В составе победителей забитыми мячами отметились нападающие Джонатан Дэвид (дубль) и Эдон Жегрова. За «Атлетико» гол забил форвард Хулиан Альварес.

Во втором туре Лиги чемпионов «Лилль» обыграл «Реал» со счетом 1:0.

Как сообщает Opta Sport, ранее одержать победу над «Реалом» и «Атлетико» в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов удалось лишь двум клубам: «Челси» в сезоне-2020/2021 и «Манчестер Сити» в сезоне-2021/2022.

После трех сыгранных матчей «Лилль» набрал шесть очков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице ЛЧ. «Атлетико» имеет в своем активе три балла и занимает 26-е место.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в ⅛ финала, а клубы занявшие с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право сыграть в ⅛ финала.

Атлетико
1:3
Первый тайм: 1:0
Лилль
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
23.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Брюно Женезьо
Голы
Атлетико
Хулиан Альварес
8′
Лилль
Эдон Жегрова
(Тома Менье)
61′
Жонатан Давид
74′
Жонатан Давид
(Габриэль Гудмундссон)
89′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
2
Хосе Хименес
78′
5
Родриго де Пауль
6
Коке
20
Аксель Витсель
89′
7
Антуан Гризманн
19
Хулиан Альварес
15
Хави Галан
17′
77′
23
Рейнилдо Мандава
16
Науэль Молина
77′
12
Самуэл Лино
4
Конор Галлахер
77′
22
Джулиано Симеоне
9
Александр Серлот
65′
10
Анхель Корреа
Лилль
30
Люка Шевалье
2
Аисса Манди
4
Александру
5
Габриэль Гудмундссон
12
Тома Менье
78′
21
Бенжамен Андре
36
Усман Туре
44′
46′
18
Бафоде Диаките
10
Реми Кабелла
16′
23
Эдон Жегрова
17
Нгал`айель Мукау
87′
8
Анжел Гомеш
19
Матиас Фернандес
88′
11
Осаме Сахрауи
27
Мохамед Байо
65′
9
Жонатан Давид
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
5
9
Фолы
11
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Атлетико
Лилль
Лига чемпионов: таблица и календарь