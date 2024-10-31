Игорь Дивеев: Хочется вживую услышать гимн Лиги чемпионов

«Возможный отъезд в Европу? Абсолютно ничего не знаю об этом. Общались с агентом, он сказал: “Твоя работа — играть в футбол, а моя — найти варианты”. Агент понимает мои требования, предпочтения. Называть их не буду. Мне не надо знать, кто из команд интересуется. У меня есть задача работать в ЦСКА, приносить пользу. Большинство футболистов хотят играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Я ни разу вживую не слышал гимн Лиги чемпионов. А хочется поиграть при этих трибунах, почувствовать атмосферу», — передает слова Дивеева «Спорт-Экспресс».
Также Дивеев рассказал, как отреагировал на отъезд партнера по ЦСКА Федора Чалова в греческий ПАОК.
«Пожелал ему удачи и забивать как можно больше. Прекрасно знаю Чала, он все может. Да, некоторое время нужно на адаптацию. Но он будет показывать свою игру! Мы с ним на связи, ему все нравится. Говорит: “Главное, тепло! Хороший чемпионат, квалифицированные футболисты”. У них была игра с “Галатасараем” в Лиге Европы, так он описывает ее: “Просто кайф!” Очень рад за него, это была его мечта», — добавил защитник ЦСКА.
Игорь Дивеев провел за ЦСКА 165 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал 4 результативные передачи. Защитник имеет опыт выступлений в еврокубках — в составе армейцев Дивеев провел 12 матчей в Лиге Европы.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего защитника ЦСКА в 7.5 миллиона евро.