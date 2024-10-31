Игорь Дивеев: Хочется вживую услышать гимн Лиги чемпионов

«Пожелал ему удачи и забивать как можно больше. Прекрасно знаю Чала, он все может. Да, некоторое время нужно на адаптацию. Но он будет показывать свою игру! Мы с ним на связи, ему все нравится. Говорит: “Главное, тепло! Хороший чемпионат, квалифицированные футболисты”. У них была игра с “Галатасараем” в Лиге Европы, так он описывает ее: “Просто кайф!” Очень рад за него, это была его мечта», — добавил защитник ЦСКА.