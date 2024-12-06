Моуринью объяснил, почему «ПСЖ» не может победить в еврокубках

«В Европе немного другая игровая культура. Там приходится сталкиваться с более динамичными и жесткими командами. В Турции немного другая игра. Например, почему “ПСЖ” не может добиться успеха в еврокубках? Потому что, выступая во Франции, они не могут подготовиться к тому, с чем столкнутся в еврокубках. На матчи в Турции я иногда придумываю тактику сразу с прицелом на еврокубковые игры. Это происходит по той причине, что трудно переносить сделанное здесь на Европу», — приводит слова Моуринью Sporx.
2011 года фонд Qatar Sports Investments выкупил 70% акций «ПСЖ», с тех пор парижане лишь один раз вышли в финал еврокубка — в 2020 году в финале Лиги чемпионов уступили «Баварии». За это время столичная команда 10 раз побеждала в чемпионате Франции.
Жозе Моуринью в июне занял пост главного тренера «Фенербахче». Последним местом работы Моуриньо была «Рома», из которой он был уволен в январе 2024 года. Ранее Моуринью работал главным тренером в «Порту», «Челси», «Интере», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». На его счету 26 выигранных титулов, в том числе две победы в Лиге чемпионов и по одной — в Лиге Европы и Лиге конференций. Жозе Моуринью является единственным тренером, которому удалось выиграть все три еврокубковых турнира.