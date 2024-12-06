Моуринью объяснил, почему «ПСЖ» не может победить в еврокубках

«В Европе немного другая игровая культура. Там приходится сталкиваться с более динамичными и жесткими командами. В Турции немного другая игра. Например, почему “ПСЖ” не может добиться успеха в еврокубках? Потому что, выступая во Франции, они не могут подготовиться к тому, с чем столкнутся в еврокубках. На матчи в Турции я иногда придумываю тактику сразу с прицелом на еврокубковые игры. Это происходит по той причине, что трудно переносить сделанное здесь на Европу», — приводит слова Моуринью Sporx.