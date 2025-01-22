Левандовски повторил рекорд Криштиану Роналду в Лиге чемпионов

В сезоне-2024/25 Роберт принял участие в 29 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.