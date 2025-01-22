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Левандовски повторил рекорд Криштиану Роналду в Лиге чемпионов

36-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски повторил рекорд Криштиану Роналду по голам с пенальти в Лиге чемпионов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Бенфику» со счетом 5:4. Левандовски забил два 11-метровых. Всего на его счету 19 точных ударов с пенальти в главной турнире Европы.

На счету аргентинского форварда Лионеля Месси 18 голов с пенальти за время выступлений в Лиге чемпионов УЕФА.

В сезоне-2024/25 Роберт принял участие в 29 матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

Роберт Левандовски играет за «Барселону» с лета 2022 года. Ранее он выступал за мюнхенскую «Баварию» и дортмундскую «Боруссию».

Барселона
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