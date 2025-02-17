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Самые титулованные клубы в истории Лиги чемпионов: первая часть

Лига чемпионов УЕФА — самый престижный европейский клубный футбольный турнир. В сезоне-1991/1992 был изменен формат турнира. Тогда он получил свой легендарный гимн и эмблему. Собрали подборку клубов, которые смогли выиграть ЛЧ несколько раз.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

«Реал Мадрид»

Испанский гранд выиграл Лигу чемпионов 15 раз и еще три раза проиграл в финале. «Реал» уверенно удерживает лидерство по этому показателю, опережая ближайшего преследователя на 8 побед. Клуб из Мадрида единственный, кому удалось выиграть ЛЧ несколько раз после смены формата в сезоне-1991/92.

Мадридский "Реал" - победитель Лиги чемпионов в сезоне 2016/2017
Мадридский "Реал" - победитель Лиги чемпионов в сезоне 2016/2017Источник: AP 2024

«Реал» является действующим обладателем трофея. В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2023/2024 испанский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. Матч прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Бавария»

Мюнхенская «Бавария» завоевала шесть трофеев и еще пять раз проигрывала в финалах. На счету немецкого клуба также есть одно обидное поражение в решающем матче сезона-1998/1999. «Бавария» встречалась с «Манчестер Юнайтед». Мюнхенцы отличились в начале матча благодаря усилиям Марио Баслера, но не смогли одержать победу, пропустив два мяча в добавленное ко второму тайму время.

Игроки "Баварии" с Кубком Лиги чемпионов в сезоне 2019/2020
Игроки "Баварии" с Кубком Лиги чемпионов в сезоне 2019/2020Источник: AP 2024

В сезоне-2019/2020 игроки «Баварии» в последний раз подняли кубок над головами. В финале турнира мюнхенцы обыграли «ПСЖ» со счетом 1:0.

«Барселона»

Каталонский клуб одержал победу в финале Лиги чемпионов пять раз и еще трижды выходил в финал. В ХХI веке игроки «Барселоны» выиграли все четыре финала, в которые выходили.

Лионель Месси с Кубком Лиги чемпионов в сезоне 2014/2015
Лионель Месси с Кубком Лиги чемпионов в сезоне 2014/2015Источник: AP 2024

В последний раз «Барселона» завоевала трофей в сезоне-2014/2015. Каталонцы в решающем матче обыграли итальянский «Ювентус» со счетом 3:1.

«Интер»

Итальянский клуб «Интер» выиграл Лигу чемпионов три раза и трижды проиграл в финале. Под руководством Жозе Моуринью футболисты «Интера» одержали последнюю победу в 2010 году, обыграв в финале сезона-2009/2010 «Баварию» со счетом 2:0.

Жозе Моуринью выиграл Лигу чемпионов с "Интером" в сезоне 2009/2010
Жозе Моуринью выиграл Лигу чемпионов с "Интером" в сезоне 2009/2010Источник: AP 2024

«Ноттингем Форест»

Английский клуб под руководством Брайана Клафа дважды выиграл Лигу чемпионов в сезонах-1978/1979 и 1979/1980. В последнем финале для клуба в ЛЧ «Ноттингем Форест» обыграл «Гамбург» со счетом 1:0.

"Ноттингем Форест" - победитель Лиги чемпионов в сезоне 1978/1979
"Ноттингем Форест" - победитель Лиги чемпионов в сезоне 1978/1979Источник: AP 2024

«Порту»

Португальский клуб, также как и «Ноттингем Форест» дважды выходил в финал ЛЧ и ни разу не проиграл. В последний раз «Порту» завоевал трофей в сезоне-2003/2004.

Дмитрий Аленичев в составе "Порту" на тренировке
Дмитрий Аленичев в составе "Порту" на тренировкеИсточник: РИА "Новости"

Под руководством Жозе Моуринью «Порту» одержал победу над «Монако» со счетом 3:0. Один из голов в матче забил российский полузащитник Дмитрий Аленичев.

Реал
Порту
Бавария
Барселона