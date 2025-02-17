Самые титулованные клубы в истории Лиги чемпионов: первая часть

«Реал Мадрид»
Испанский гранд выиграл Лигу чемпионов 15 раз и еще три раза проиграл в финале. «Реал» уверенно удерживает лидерство по этому показателю, опережая ближайшего преследователя на 8 побед. Клуб из Мадрида единственный, кому удалось выиграть ЛЧ несколько раз после смены формата в сезоне-1991/92.
«Реал» является действующим обладателем трофея. В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2023/2024 испанский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. Матч прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
«Бавария»
Мюнхенская «Бавария» завоевала шесть трофеев и еще пять раз проигрывала в финалах. На счету немецкого клуба также есть одно обидное поражение в решающем матче сезона-1998/1999. «Бавария» встречалась с «Манчестер Юнайтед». Мюнхенцы отличились в начале матча благодаря усилиям Марио Баслера, но не смогли одержать победу, пропустив два мяча в добавленное ко второму тайму время.
В сезоне-2019/2020 игроки «Баварии» в последний раз подняли кубок над головами. В финале турнира мюнхенцы обыграли «ПСЖ» со счетом 1:0.
«Барселона»
Каталонский клуб одержал победу в финале Лиги чемпионов пять раз и еще трижды выходил в финал. В ХХI веке игроки «Барселоны» выиграли все четыре финала, в которые выходили.
В последний раз «Барселона» завоевала трофей в сезоне-2014/2015. Каталонцы в решающем матче обыграли итальянский «Ювентус» со счетом 3:1.
«Интер»
Итальянский клуб «Интер» выиграл Лигу чемпионов три раза и трижды проиграл в финале. Под руководством Жозе Моуринью футболисты «Интера» одержали последнюю победу в 2010 году, обыграв в финале сезона-2009/2010 «Баварию» со счетом 2:0.
«Ноттингем Форест»
Английский клуб под руководством Брайана Клафа дважды выиграл Лигу чемпионов в сезонах-1978/1979 и 1979/1980. В последнем финале для клуба в ЛЧ «Ноттингем Форест» обыграл «Гамбург» со счетом 1:0.
«Порту»
Португальский клуб, также как и «Ноттингем Форест» дважды выходил в финал ЛЧ и ни разу не проиграл. В последний раз «Порту» завоевал трофей в сезоне-2003/2004.
Под руководством Жозе Моуринью «Порту» одержал победу над «Монако» со счетом 3:0. Один из голов в матче забил российский полузащитник Дмитрий Аленичев.