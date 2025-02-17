Самые титулованные клубы в истории Лиги чемпионов: первая часть

Мюнхенская «Бавария» завоевала шесть трофеев и еще пять раз проигрывала в финалах. На счету немецкого клуба также есть одно обидное поражение в решающем матче сезона-1998/1999. «Бавария» встречалась с «Манчестер Юнайтед». Мюнхенцы отличились в начале матча благодаря усилиям Марио Баслера, но не смогли одержать победу, пропустив два мяча в добавленное ко второму тайму время.