Жеребьевка ЛЧ: «Реал» — «Атлетико», «ПСЖ» — «Ливерпуль»

В Ньоне прошла последняя жеребьевка Лиги чемпионов сезона-2024/25:
- «Боруссия» — «Лилль»
- «Брюгге» — «Астон Вилла»
- «Бавария» — «Байер»
- «Реал» — «Атлетико»
- «Фейеноорд» — «Интер»
- ПСВ — «Арсенал»
- «Бенфика» — «Барселона»
- «ПСЖ» — «Ливерпуль»
Первые матчи ⅛ финала Лиги чемпионов пройдут 4 и 5 марта, а ответные поединки — 11 и 12 марта.
Также состоялись жеребьевки четвертьфинальных и полуфинальных пар:
Пара 1: «ПСЖ»/ «Ливерпуль» — «Брюгге»/ «Астон Вилла».
Пара 2: «Реал»/ «Атлетико» — ПСВ/ «Арсенал».
Пара 3: «Бенфика»/ «Барселона» — «Боруссия»/ «Лилль».
Пара 4: «Бавария»/ «Байер» — «Фейеноорд»/ «Интер».
В полуфинале встретятся победители пар 1−2 и 3−4. Финал Лиги чемпионов в этом году состоится 31 мая в Мюнхене.