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Жеребьевка ЛЧ: «Реал» — «Атлетико», «ПСЖ» — «Ливерпуль»

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

В Ньоне прошла последняя жеребьевка Лиги чемпионов сезона-2024/25:

  • «Боруссия» — «Лилль»
  • «Брюгге» — «Астон Вилла»
  • «Бавария» — «Байер»
  • «Реал» — «Атлетико»
  • «Фейеноорд» — «Интер»
  • ПСВ — «Арсенал»
  • «Бенфика» — «Барселона»
  • «ПСЖ» — «Ливерпуль»

Первые матчи ⅛ финала Лиги чемпионов пройдут 4 и 5 марта, а ответные поединки — 11 и 12 марта.

Также состоялись жеребьевки четвертьфинальных и полуфинальных пар:

Пара 1: «ПСЖ»/ «Ливерпуль» — «Брюгге»/ «Астон Вилла».
Пара 2: «Реал»/ «Атлетико» — ПСВ/ «Арсенал».
Пара 3: «Бенфика»/ «Барселона» — «Боруссия»/ «Лилль».
Пара 4: «Бавария»/ «Байер» — «Фейеноорд»/ «Интер».

В полуфинале встретятся победители пар 1−2 и 3−4. Финал Лиги чемпионов в этом году состоится 31 мая в Мюнхене.

Лига чемпионов: таблица и календарь