«ПСЖ» установил исторический рекорд для французских клубов в ЛЧ

Накануне парижане на выезде уступили «Астон Вилле» (2:3) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов, но по сумме двух встреч (5:4) вышли в следующий раунд турнира.
«ПСЖ» выходит в полуфинал Лиги чемпионов второй сезон подряд и четвертый раз за шесть лет. По общему количеству выходов в четверку сильнейших парижане опередили «Марсель», который восемь раз в своей истории доходил до полуфинала главного еврокубкового турнира (последний раз — в 1993 году).
В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем противостояния «Реал» — «Арсенал» (первый матч — 0:3). Первый матч пройдет
Наивысшим достижением для «ПСЖ» в Лиге чемпионов остается финал в 2020 году, в котором они уступили «Баварии» (0:1). Единственный раз французский клуб выигрывал главный еврокубковый турнир в 1993 году, когда это удалось «Марселю».
Унаи Эмери
Луис Энрике
Юри Тилеманс
(Джон Макгинн)
34′
Джон Макгинн
(Пау Торрес)
55′
Эзри Конса
(Маркус Рэшфорд)
57′
Ашраф Хакими
11′
Нуну Мендеш
(Усман Дембеле)
27′
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
4
Эзри Конса
14
Пау Торрес
44
Бубакар Камара
27
Морган Роджерс
12
Люка Динь
76′
22
Иан Матсен
7
Джон Макгинн
42′
66′
21
Марко Асенсио
8
Юри Тилеманс
88′
6
Росс Баркли
24
Амаду Онана
67′
41
Джейкоб Рэмси
9
Маркус Рэшфорд
76′
11
Олли Уоткинс
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
7
Хвича Кварацхелия
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
29
Брэдли Барколя
58′
14
Дезире Дуэ
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
14
8
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
15
Фолы
3
2
Офсайды
5
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти