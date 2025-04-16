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«ПСЖ» установил исторический рекорд для французских клубов в ЛЧ

«ПСЖ» установил исторический рекорд для французских клубов в Лиге чемпионов, в девятый раз выйдя в полуфинал турнира. Об этом сообщает Opta.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне парижане на выезде уступили «Астон Вилле» (2:3) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов, но по сумме двух встреч (5:4) вышли в следующий раунд турнира.

«ПСЖ» выходит в полуфинал Лиги чемпионов второй сезон подряд и четвертый раз за шесть лет. По общему количеству выходов в четверку сильнейших парижане опередили «Марсель», который восемь раз в своей истории доходил до полуфинала главного еврокубкового турнира (последний раз — в 1993 году).

В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем противостояния «Реал» — «Арсенал» (первый матч — 0:3). Первый матч пройдет 29—30 апреля, ответный — 6—7 мая.

Наивысшим достижением для «ПСЖ» в Лиге чемпионов остается финал в 2020 году, в котором они уступили «Баварии» (0:1). Единственный раз французский клуб выигрывал главный еврокубковый турнир в 1993 году, когда это удалось «Марселю».

Астон Вилла
3:2
Первый тайм: 1:2
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
15.04.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Villa Park
Главные тренеры
Унаи Эмери
Луис Энрике
Голы
Астон Вилла
Юри Тилеманс
(Джон Макгинн)
34′
Джон Макгинн
(Пау Торрес)
55′
Эзри Конса
(Маркус Рэшфорд)
57′
ПСЖ
Ашраф Хакими
11′
Нуну Мендеш
(Усман Дембеле)
27′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
4
Эзри Конса
14
Пау Торрес
44
Бубакар Камара
27
Морган Роджерс
12
Люка Динь
76′
22
Иан Матсен
7
Джон Макгинн
42′
66′
21
Марко Асенсио
8
Юри Тилеманс
88′
6
Росс Баркли
24
Амаду Онана
67′
41
Джейкоб Рэмси
9
Маркус Рэшфорд
76′
11
Олли Уоткинс
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
7
Хвича Кварацхелия
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
29
Брэдли Барколя
58′
14
Дезире Дуэ
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
14
8
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
15
Фолы
3
2
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти