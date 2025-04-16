«ПСЖ» установил исторический рекорд для французских клубов в ЛЧ

«ПСЖ» выходит в полуфинал Лиги чемпионов второй сезон подряд и четвертый раз за шесть лет. По общему количеству выходов в четверку сильнейших парижане опередили «Марсель», который восемь раз в своей истории доходил до полуфинала главного еврокубкового турнира (последний раз — в 1993 году).