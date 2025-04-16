«Сыграли вальяжно». Сафонов — о поражении «ПСЖ» от «Астон Виллы»

«Эмоции смешанные. Очень странно проигрывать и радоваться, но мы прошли в полуфинал, и это главное. Как по мне, в очередной раз сами усложнили себе жизнь. Было видно, что после счета 2:0 в нашу пользу начали играть немного вальяжно. От этого и количество моментов у соперника и три пропущенных мяча у нас. Проделана огромная работа, горжусь своими ребятами! Работаем и идем дальше», — написал Сафонов в своем телеграм-канале.