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«Сыграли вальяжно». Сафонов — о поражении «ПСЖ» от «Астон Виллы»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал результат ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов против «Астон Виллы» (2:3).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Парижский клуб вышел в полуфинал по сумме двух встреч благодаря домашней победе со счетом 3:1.

«Эмоции смешанные. Очень странно проигрывать и радоваться, но мы прошли в полуфинал, и это главное. Как по мне, в очередной раз сами усложнили себе жизнь. Было видно, что после счета 2:0 в нашу пользу начали играть немного вальяжно. От этого и количество моментов у соперника и три пропущенных мяча у нас. Проделана огромная работа, горжусь своими ребятами! Работаем и идем дальше», — написал Сафонов в своем телеграм-канале.

Ворота «ПСЖ» в этой встрече защищал Джанлуиджи Доннарумма, который отразил шесть из девяти ударов в створ ворот. Сафонов провел весь матч на скамейке запасных.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодар» за 20 млн евро, став
самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. Вратарь сборной России провел за «ПСЖ» 14 матчей, в которых пропустил 10 мячей и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.

В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем противостояния «Реал» — «Арсенал» (первый матч — 0:3). Первый матч пройдет 29—30 апреля, ответный — 6—7 мая.

Астон Вилла
3:2
Первый тайм: 1:2
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
15.04.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Villa Park
Главные тренеры
Унаи Эмери
Луис Энрике
Голы
Астон Вилла
Юри Тилеманс
(Джон Макгинн)
34′
Джон Макгинн
(Пау Торрес)
55′
Эзри Конса
(Маркус Рэшфорд)
57′
ПСЖ
Ашраф Хакими
11′
Нуну Мендеш
(Усман Дембеле)
27′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
4
Эзри Конса
14
Пау Торрес
44
Бубакар Камара
27
Морган Роджерс
12
Люка Динь
76′
22
Иан Матсен
7
Джон Макгинн
42′
66′
21
Марко Асенсио
8
Юри Тилеманс
88′
6
Росс Баркли
24
Амаду Онана
67′
41
Джейкоб Рэмси
9
Маркус Рэшфорд
76′
11
Олли Уоткинс
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
7
Хвича Кварацхелия
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
29
Брэдли Барколя
58′
14
Дезире Дуэ
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
14
8
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
15
Фолы
3
2
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти