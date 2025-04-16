Унаи Эмери: Теперь «ПСЖ» — фаворит Лиги чемпионов

15 апреля в Бирмингеме «ПСЖ» проиграл «Астон Вилле» во втором четвертьфинальном матче, но был сильнее по итогам двухматчевого противостояния — первая игра завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Луиса Энрике. Парижане вышли в полуфинал Лиги чемпионов второй год подряд.
«Теперь они фавориты. Они вышли в полуфинал, и они играют на таком уровне, что явно являются претендентами на победу в Лиге чемпионов. Конечно, есть ещё “Барселона”, “Интер”, “Бавария”… Это действительно потрясающе — играть на таком уровне, мне это нравится. У “ПСЖ” было преимущество над нами, и они показали это в обоих матчах, хотя мы были недалеки от того, чтобы пройти дальше. Но парижане играют фантастически», — приводит слова Эмери Le Parisien.
В полуфинале «ПСЖ» встретится с победителем пары «Реал» — «Арсенал». В первом матче лондонский клуб победил со счетом 3:0. Ответный поединок состоится 16 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
«ПСЖ» еще ни разу не побеждал в самом престижном еврокубковом турнире, Лучшим достижением парижской команды на данный момент стал выход в финал в 2020 году, где подопечные Томаса Тухеля уступили мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1.
Унаи Эмери
Луис Энрике
Юри Тилеманс
(Джон Макгинн)
34′
Джон Макгинн
(Пау Торрес)
55′
Эзри Конса
(Маркус Рэшфорд)
57′
Ашраф Хакими
11′
Нуну Мендеш
(Усман Дембеле)
27′
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
4
Эзри Конса
14
Пау Торрес
44
Бубакар Камара
27
Морган Роджерс
12
Люка Динь
76′
22
Иан Матсен
7
Джон Макгинн
42′
66′
21
Марко Асенсио
8
Юри Тилеманс
88′
6
Росс Баркли
24
Амаду Онана
67′
41
Джейкоб Рэмси
9
Маркус Рэшфорд
76′
11
Олли Уоткинс
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
7
Хвича Кварацхелия
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
29
Брэдли Барколя
58′
14
Дезире Дуэ
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
14
8
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
15
Фолы
3
2
Офсайды
5
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти