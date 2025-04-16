Унаи Эмери: Теперь «ПСЖ» — фаворит Лиги чемпионов

«Теперь они фавориты. Они вышли в полуфинал, и они играют на таком уровне, что явно являются претендентами на победу в Лиге чемпионов. Конечно, есть ещё “Барселона”, “Интер”, “Бавария”… Это действительно потрясающе — играть на таком уровне, мне это нравится. У “ПСЖ” было преимущество над нами, и они показали это в обоих матчах, хотя мы были недалеки от того, чтобы пройти дальше. Но парижане играют фантастически», — приводит слова Эмери Le Parisien.