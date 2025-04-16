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Унаи Эмери: Теперь «ПСЖ» — фаворит Лиги чемпионов

Главный тренер «Астон Виллы» поделился мнением после победы своей команды над «ПСЖ» (3:2), которой оказалось недостаточно для выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

15 апреля в Бирмингеме «ПСЖ» проиграл «Астон Вилле» во втором четвертьфинальном матче, но был сильнее по итогам двухматчевого противостояния — первая игра завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Луиса Энрике. Парижане вышли в полуфинал Лиги чемпионов второй год подряд.

«Теперь они фавориты. Они вышли в полуфинал, и они играют на таком уровне, что явно являются претендентами на победу в Лиге чемпионов. Конечно, есть ещё “Барселона”, “Интер”, “Бавария”… Это действительно потрясающе — играть на таком уровне, мне это нравится. У “ПСЖ” было преимущество над нами, и они показали это в обоих матчах, хотя мы были недалеки от того, чтобы пройти дальше. Но парижане играют фантастически», — приводит слова Эмери Le Parisien.

В полуфинале «ПСЖ» встретится с победителем пары «Реал» — «Арсенал». В первом матче лондонский клуб победил со счетом 3:0. Ответный поединок состоится 16 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«ПСЖ» еще ни разу не побеждал в самом престижном еврокубковом турнире, Лучшим достижением парижской команды на данный момент стал выход в финал в 2020 году, где подопечные Томаса Тухеля уступили мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1.

Астон Вилла
3:2
Первый тайм: 1:2
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
15.04.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Villa Park
Главные тренеры
Унаи Эмери
Луис Энрике
Голы
Астон Вилла
Юри Тилеманс
(Джон Макгинн)
34′
Джон Макгинн
(Пау Торрес)
55′
Эзри Конса
(Маркус Рэшфорд)
57′
ПСЖ
Ашраф Хакими
11′
Нуну Мендеш
(Усман Дембеле)
27′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
4
Эзри Конса
14
Пау Торрес
44
Бубакар Камара
27
Морган Роджерс
12
Люка Динь
76′
22
Иан Матсен
7
Джон Макгинн
42′
66′
21
Марко Асенсио
8
Юри Тилеманс
88′
6
Росс Баркли
24
Амаду Онана
67′
41
Джейкоб Рэмси
9
Маркус Рэшфорд
76′
11
Олли Уоткинс
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
7
Хвича Кварацхелия
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
29
Брэдли Барколя
58′
14
Дезире Дуэ
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
14
8
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
15
Фолы
3
2
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти