Полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер» начнется вовремя

Управляющая национальной электросетью компания Red Eléctrica сообщила о ходе восстановления после блэкаута. Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля утром в Испании, частично в Португалии, Франции и Андорре.
СМИ писали, что матч могут отменить. В частности, из-за отключения серьезно пострадали аэропорты Испании. Причина блэкаута выясняется, хотя раньше сообщалось о возможности кибератаки. Власти заявляют, что отключение света было спровоцировано редким атмосферным явлением. В Испании объявили режим ЧС. По данным компании, в Испании восстановили подачу электричества на 99,95%.
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер» должен состояться вовремя. Игра запланирована на 30 апреля, начало — в 22 часа по московскому времени.
«Барселона» и «Интер» 12 раз проводили матчи между собой в Лиге чемпионов. В 6 встречах победу праздновали каталонцы, четыре игры завершились вничью и лишь дважды побеждали миланцы. Последний раз команды играли друг с другом на групповом этапе в сезоне-2022/23. В Милане со счетом 1:0 был сильнее «Интер», а матч в Каталонии завершился результативной ничьей 3:3,