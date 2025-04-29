Полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер» начнется вовремя

«Барселона» и «Интер» 12 раз проводили матчи между собой в Лиге чемпионов. В 6 встречах победу праздновали каталонцы, четыре игры завершились вничью и лишь дважды побеждали миланцы. Последний раз команды играли друг с другом на групповом этапе в сезоне-2022/23. В Милане со счетом 1:0 был сильнее «Интер», а матч в Каталонии завершился результативной ничьей 3:3,