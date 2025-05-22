Аморим о поражении в финале ЛЕ: Мы были лучше «Тоттенхэма»

«Буду честен, как и всегда. Сегодня мы сыграли не идеально, но мы были лучше соперника. Во втором тайме мы пытались сделать все возможное, используя и центральных защитников, и игроков на флангах. Бывали игры, в которых мы были действительно плохи. Но сегодня было иначе. Впрочем, мы не были идеальны. Есть над чем работать и дальше.



Сейчас я должен просто разделить боль поражения с нашими болельщиками. Они заслуживали большего. Нам еще предстоит определиться, как следует поступать далее», — приводит слова Аморима пресс-служба УЕФА.