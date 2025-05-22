Аморим о поражении в финале ЛЕ: Мы были лучше «Тоттенхэма»

Напомним, финальный матч Лиги Европы прошел в Бильбао и завершился победой шпор со счетом 1:0. Единственный гол на 42-й минуте встречи забил полузащитник «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон. Защитник шпор Кристиан Ромеро был признан лучшим игроком финала.
«Буду честен, как и всегда. Сегодня мы сыграли не идеально, но мы были лучше соперника. Во втором тайме мы пытались сделать все возможное, используя и центральных защитников, и игроков на флангах. Бывали игры, в которых мы были действительно плохи. Но сегодня было иначе. Впрочем, мы не были идеальны. Есть над чем работать и дальше.
Сейчас я должен просто разделить боль поражения с нашими болельщиками. Они заслуживали большего. Нам еще предстоит определиться, как следует поступать далее», — приводит слова Аморима пресс-служба УЕФА.
Благодаря победе в Лиге Европы, «Тоттенхэм» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, несмотря на то, что клуб занимает 17-е место перед заключительным туром чемпионата Англии.
«Манчестер Юнайтед», располагающийся на 16-й позиции в АПЛ, упустил шанс сыграть в еврокубках в следующем сезоне.
Ангелос Постекоглу
Рубен Аморим
Бреннан Джонсон
42′
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
30
Родриго Бентанкур
8
Ив Биссума
68′
19
Доминик Соланке
17
Кристиан Ромеро
37
Микки ван де Вен
49′
13
Дестини Удоджи
90′
24
Джед Спенс
29
Пап Метар Сарр
90′
14
Арчи Грэй
22
Бреннан Джонсон
78′
4
Кевин Дансо
9
Ришарлисон
58′
67′
7
Сон Хын Мин
24
Андре Онана
15
Лени Йоро
23
Люк Шоу
5
Харри Магуайр
88′
16
Амад Диалло
35′
18
Каземиру
8
Бруну Фернандеш
3
Нуссаир Мазрауи
85′
20
Диогу Далот
13
Патрик Доргу
90′
37
Кобби Майну
9
Расмус Хейлунн
71′
11
Джошуа Зиркзе
84′
7
Мэйсон Маунт
71′
17
Алехандро Гарначо
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
3
Удары (всего)
14
1
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
22
Фолы
10
1
Офсайды
2
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти