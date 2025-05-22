Постекоглу о победе в Лиге Европы: Пытаюсь осознать произошедшее

Напомним, финальный матч Лиги Европы прошел в Бильбао и завершился победой шпор со счетом 1:0. Единственный гол на 42-й минуте встречи забил полузащитник «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон. Защитник шпор Кристиан Ромеро был признан лучшим игроком финала.
«Все еще пытаюсь осознать произошедшее. Понимаю, насколько это важно для нашего клуба. К сожалению, чем дольше продолжается период без трофеев, тем сложнее его прервать. Я чувствовал напряжение среди всех в клубе, так как они уже сталкивались с подобной ситуацией. Пока не удастся сбросить этот груз, сложно понять, каково это.
Всегда считал, что футбол в плей-офф отличается от футбольных баталий в чемпионате. Когда вы находитесь в такой ситуации, необходимо проявить хорошую организованность, верить в себя, иметь четкий план на игру и обращать внимание на ключевые моменты: важно минимизировать шансы соперника, надежно защищаясь. Во время игры чувствовал себя уверенно, зная, что если мы выйдем вперед, то сможем нейтрализовать многие попытки “Манчестер Юнайтед” создать опасность», — приводит слова Постекоглу официальный сайт УЕФА.
Благодаря победе в Лиге Европы, «Тоттенхэм» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, несмотря на то, что клуб занимает 17-е место в турнирной таблице перед заключительным туром чемпионата Англии.
Ангелос Постекоглу
Рубен Аморим
Бреннан Джонсон
42′
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
30
Родриго Бентанкур
8
Ив Биссума
68′
19
Доминик Соланке
17
Кристиан Ромеро
37
Микки ван де Вен
49′
13
Дестини Удоджи
90′
24
Джед Спенс
29
Пап Метар Сарр
90′
14
Арчи Грэй
22
Бреннан Джонсон
78′
4
Кевин Дансо
9
Ришарлисон
58′
67′
7
Сон Хын Мин
24
Андре Онана
15
Лени Йоро
23
Люк Шоу
5
Харри Магуайр
88′
16
Амад Диалло
35′
18
Каземиру
8
Бруну Фернандеш
3
Нуссаир Мазрауи
85′
20
Диогу Далот
13
Патрик Доргу
90′
37
Кобби Майну
9
Расмус Хейлунн
71′
11
Джошуа Зиркзе
84′
7
Мэйсон Маунт
71′
17
Алехандро Гарначо
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
3
Удары (всего)
14
1
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
22
Фолы
10
1
Офсайды
2
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти