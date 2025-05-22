Кейн обратился к «Тоттенхэму» после победы команды в Лиги Европы

В решающем матче турнира лондонский клуб обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) и выиграл первый трофей с 2008 года.
«Поздравляю, “Тоттенхэм”, — написал Кейн в соцсетях.
Харри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма» — он выступал за клубы с 2011 по 2023 год. На его счету 435 матчей за «шпор», в которых он забил 280 голов и отдал 63 голевые передачи.
Летом 2023 года Кейн перешел в «Баварию» за 95 млн евро. В мае этого года 31-летний англичанин выиграл первый трофей в карьере, став чемпионом Германии.
Футбол, Лига Европы, Финал
21.05.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
San Mames
Главные тренеры
Ангелос Постекоглу
Рубен Аморим
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Бреннан Джонсон
42′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
30
Родриго Бентанкур
8
Ив Биссума
68′
19
Доминик Соланке
17
Кристиан Ромеро
37
Микки ван де Вен
49′
13
Дестини Удоджи
90′
24
Джед Спенс
29
Пап Метар Сарр
90′
14
Арчи Грэй
22
Бреннан Джонсон
78′
4
Кевин Дансо
9
Ришарлисон
58′
67′
7
Сон Хын Мин
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
15
Лени Йоро
23
Люк Шоу
5
Харри Магуайр
88′
16
Амад Диалло
35′
18
Каземиру
8
Бруну Фернандеш
3
Нуссаир Мазрауи
85′
20
Диогу Далот
13
Патрик Доргу
90′
37
Кобби Майну
9
Расмус Хейлунн
71′
11
Джошуа Зиркзе
84′
7
Мэйсон Маунт
71′
17
Алехандро Гарначо
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
3
Удары (всего)
14
1
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
22
Фолы
10
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти