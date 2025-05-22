Гарначо выразил недовольство игровым временем после поражения в Лиге Европы

Напомним, решающая встреча прошла в Бильбао и завершилась победой «шпор» со счетом 1:0. Единственный гол на 42-й минуте матча забил полузащитник «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон.
Гарначо вышел на поле на 71-й минуте, заменив Мэйсона Маунта. В минувшем розыгрыше Лиги Европы Гарначо принял участие в 15 играх. В 10 встречах он выходил в старте. На счету футболиста один гол и четыре результативные передачи.
«Это непросто для всех. Плохой сезон. Мы проиграли в финале, а в АПЛ не можем обыграть никого. Много чего не хватало. Когда не забиваешь голы, всегда нужно делать чуть больше… Я играл в каждом раунде до финала, помогал команде, а в этом матче вышел на 20 минут… Не знаю.
Что касается будущего, то сам сезон, ситуация в клубе… Постараюсь насладиться летом, а затем посмотрим, что получится», — приводит слова Гарначо Metro.
В нынешнем сезоне 20-летний Гарначо принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Действующий контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2028 года.
Ангелос Постекоглу
Рубен Аморим
Бреннан Джонсон
42′
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
30
Родриго Бентанкур
8
Ив Биссума
68′
19
Доминик Соланке
17
Кристиан Ромеро
37
Микки ван де Вен
49′
13
Дестини Удоджи
90′
24
Джед Спенс
29
Пап Метар Сарр
90′
14
Арчи Грэй
22
Бреннан Джонсон
78′
4
Кевин Дансо
9
Ришарлисон
58′
67′
7
Сон Хын Мин
24
Андре Онана
15
Лени Йоро
23
Люк Шоу
5
Харри Магуайр
88′
16
Амад Диалло
35′
18
Каземиру
8
Бруну Фернандеш
3
Нуссаир Мазрауи
85′
20
Диогу Далот
13
Патрик Доргу
90′
37
Кобби Майну
9
Расмус Хейлунн
71′
11
Джошуа Зиркзе
84′
7
Мэйсон Маунт
71′
17
Алехандро Гарначо
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
3
Удары (всего)
14
1
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
22
Фолы
10
1
Офсайды
2
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти