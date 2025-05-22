Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
3
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Кристал Пэлас
4
:
Вулверхэмптон
2
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Манчестер Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
23.05
Комо
:
Интер
Все коэффициенты
П1
5.23
X
4.49
П2
1.62
Футбол. Зарубежный
23.05
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.25
П2
18.00
Футбол. Зарубежный
23.05
Бетис
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.85
П2
3.39

Гарначо выразил недовольство игровым временем после поражения в Лиге Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо пожаловался, что поздно вышел на поле в финале Лиги Европы с «Тоттенхэмом» (0:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, решающая встреча прошла в Бильбао и завершилась победой «шпор» со счетом 1:0. Единственный гол на 42-й минуте матча забил полузащитник «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон.

Гарначо вышел на поле на 71-й минуте, заменив Мэйсона Маунта. В минувшем розыгрыше Лиги Европы Гарначо принял участие в 15 играх. В 10 встречах он выходил в старте. На счету футболиста один гол и четыре результативные передачи.

«Это непросто для всех. Плохой сезон. Мы проиграли в финале, а в АПЛ не можем обыграть никого. Много чего не хватало. Когда не забиваешь голы, всегда нужно делать чуть больше… Я играл в каждом раунде до финала, помогал команде, а в этом матче вышел на 20 минут… Не знаю.

Что касается будущего, то сам сезон, ситуация в клубе… Постараюсь насладиться летом, а затем посмотрим, что получится», — приводит слова Гарначо Metro.

В нынешнем сезоне 20-летний Гарначо принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Действующий контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2028 года.

Тоттенхэм Хотспур
1:0
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Лига Европы, Финал
21.05.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
San Mames
Главные тренеры
Ангелос Постекоглу
Рубен Аморим
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Бреннан Джонсон
42′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
30
Родриго Бентанкур
8
Ив Биссума
68′
19
Доминик Соланке
17
Кристиан Ромеро
37
Микки ван де Вен
49′
13
Дестини Удоджи
90′
24
Джед Спенс
29
Пап Метар Сарр
90′
14
Арчи Грэй
22
Бреннан Джонсон
78′
4
Кевин Дансо
9
Ришарлисон
58′
67′
7
Сон Хын Мин
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
15
Лени Йоро
23
Люк Шоу
5
Харри Магуайр
88′
16
Амад Диалло
35′
18
Каземиру
8
Бруну Фернандеш
3
Нуссаир Мазрауи
85′
20
Диогу Далот
13
Патрик Доргу
90′
37
Кобби Майну
9
Расмус Хейлунн
71′
11
Джошуа Зиркзе
84′
7
Мэйсон Маунт
71′
17
Алехандро Гарначо
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
3
Удары (всего)
14
1
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
5
22
Фолы
10
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти