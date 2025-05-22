Гарначо выразил недовольство игровым временем после поражения в Лиге Европы

«Это непросто для всех. Плохой сезон. Мы проиграли в финале, а в АПЛ не можем обыграть никого. Много чего не хватало. Когда не забиваешь голы, всегда нужно делать чуть больше… Я играл в каждом раунде до финала, помогал команде, а в этом матче вышел на 20 минут… Не знаю.



Что касается будущего, то сам сезон, ситуация в клубе… Постараюсь насладиться летом, а затем посмотрим, что получится», — приводит слова Гарначо Metro.