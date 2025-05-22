УЕФА объявил имя лучшего игрока Лиги Европы

21 мая «Тоттенхэм» в финале турнира одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0), а 27-летний аргентинец был признан лучшим игроком матча. Лондонский клуб завоевал первый еврокубок с 1984, когда в финале Кубка УЕФА был повержен бельгийский «Андерлехт».