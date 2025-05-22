УЕФА объявил имя лучшего игрока Лиги Европы

21 мая «Тоттенхэм» в финале турнира одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0), а 27-летний аргентинец был признан лучшим игроком матча. Лондонский клуб завоевал первый еврокубок с 1984, когда в финале Кубка УЕФА был повержен бельгийский «Андерлехт».
Ромеро принял участие в 7 матчах лондонского клуба в Лиге Европы — 2024/25 (шесть из них — в плей-офф), отметившись результативной передачей. В этих матчах «шпоры» пропустили 4 мяча.
В последние годы награду лучшему игроку сезона в Лиге Европы получали Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель», 2023/24), Хесус Навас («Севилья», 2022/23), Филип Костич («Айнтрахт», 2021/22), Жерар Морено («Вильярреал», 2020/21), Ромелу Лукаку («Интер», 2019/20).
Также была названа символическая сборная Лиги Европы сезона-2024/25.
- Вратарь: Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).
- Защитники: Педро Порро, Кристиан Ромеро (оба — «Тоттенхэм»), Робин Кох («Айнтрахт»), Фредрик-Андре Бьоркан («Буде-Глимт»).
- Полузащитники: Бруну Фернандеш, Каземиро (оба — «Манчестер Юнайтед»), Патрик Берг («Буде-Глимт»).
- Нападающие: Нико Уильямс («Атлетик»), Доминик Соланке («Тоттенхэм»), Райан Шерки («Лион»).
Ангелос Постекоглу
Рубен Аморим
Бреннан Джонсон
42′
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
30
Родриго Бентанкур
8
Ив Биссума
68′
19
Доминик Соланке
17
Кристиан Ромеро
37
Микки ван де Вен
49′
13
Дестини Удоджи
90′
24
Джед Спенс
29
Пап Метар Сарр
90′
14
Арчи Грэй
22
Бреннан Джонсон
78′
4
Кевин Дансо
9
Ришарлисон
58′
67′
7
Сон Хын Мин
24
Андре Онана
15
Лени Йоро
23
Люк Шоу
5
Харри Магуайр
88′
16
Амад Диалло
35′
18
Каземиру
8
Бруну Фернандеш
3
Нуссаир Мазрауи
85′
20
Диогу Далот
13
Патрик Доргу
90′
37
Кобби Майну
9
Расмус Хейлунн
71′
11
Джошуа Зиркзе
84′
7
Мэйсон Маунт
71′
17
Алехандро Гарначо