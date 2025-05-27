«Ничего подобного в жизни не видел». Зидан — о Ламине Ямале

«Когда наблюдаешь за его игрой… Возьмем, к примеру, второй тайм полуфинала против “Интера” — ничего подобного я в жизни не видел. Это было нечто исключительное — мастерство и контроль над происходящим.
Было восхитительно смотреть на такую уверенную и зрелую игру. Мы все получили огромное удовольствие. Именно поэтому Ламин стал настоящим вдохновением для молодого поколения. У каждой эпохи свои герои, и это прекрасно», — сказал Зидан.
Ямаль провел за «Барселону» в общей сложности 106 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал 34 голевые передачи. 13 июля полузащитнику исполнится 18 лет.
В полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» по сумме двух матчей уступила миланскому «Интеру» (3:3, 3:4 д.в.). Ямаль отметился голом в первой встрече.