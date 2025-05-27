Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лацио
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
28.05
Бетис
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.66
П2
1.86

«Ничего подобного в жизни не видел». Зидан — о Ламине Ямале

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля. Об этом сообщает Barca Universal.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Когда наблюдаешь за его игрой… Возьмем, к примеру, второй тайм полуфинала против “Интера” — ничего подобного я в жизни не видел. Это было нечто исключительное — мастерство и контроль над происходящим.

Было восхитительно смотреть на такую уверенную и зрелую игру. Мы все получили огромное удовольствие. Именно поэтому Ламин стал настоящим вдохновением для молодого поколения. У каждой эпохи свои герои, и это прекрасно», — сказал Зидан.

Ямаль провел за «Барселону» в общей сложности 106 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал 34 голевые передачи. 13 июля полузащитнику исполнится 18 лет.

В полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» по сумме двух матчей уступила миланскому «Интеру» (3:3, 3:4 д.в.). Ямаль отметился голом в первой встрече.