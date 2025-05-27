«Ничего подобного в жизни не видел». Зидан — о Ламине Ямале

«Когда наблюдаешь за его игрой… Возьмем, к примеру, второй тайм полуфинала против “Интера” — ничего подобного я в жизни не видел. Это было нечто исключительное — мастерство и контроль над происходящим.



Было восхитительно смотреть на такую уверенную и зрелую игру. Мы все получили огромное удовольствие. Именно поэтому Ламин стал настоящим вдохновением для молодого поколения. У каждой эпохи свои герои, и это прекрасно», — сказал Зидан.