Фанат «Милана» Синнер ответил, за кого будет болеть в финале ЛЧ

«Почему вы ставите меня в такую ситуацию? Мы с Джанлуиджи Доннаруммой дружим уже давно. У него будет один из важнейших матчей в жизни. Не хочу ничего говорить, чтобы не ставить никого в затруднительное положение. Я фанат “Милана”, но для меня как итальянца будет здорово, если победит итальянская команда. Но если выиграет Доннарумма, я буду счастлив. Надеюсь, будет отличный матч», — цитирует Синнера RMC Sport.