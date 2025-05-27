Фанат «Милана» Синнер ответил, за кого будет болеть в финале ЛЧ

Первая ракетка мира Янник Синнер ответил на вопрос о том, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером».
«Почему вы ставите меня в такую ситуацию? Мы с Джанлуиджи Доннаруммой дружим уже давно. У него будет один из важнейших матчей в жизни. Не хочу ничего говорить, чтобы не ставить никого в затруднительное положение. Я фанат “Милана”, но для меня как итальянца будет здорово, если победит итальянская команда. Но если выиграет Доннарумма, я буду счастлив. Надеюсь, будет отличный матч», — цитирует Синнера RMC Sport.
В полуфинале турнира французский клуб по сумме двух встреч обыграл «Арсенал» (3−1), а итальянская команда одержала победу над «Барселоной» (7−6). Решающий матч между «ПСЖ» и «Интером» в Лиге чемпионов состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».
Это будет второй финал Лиги чемпионов в истории «ПСЖ». В 2020 году парижане уступили в матче за самый престижный клубный трофей Европы мюнхенской «Баварии». Миланцы примут участие в своем седьмом финале — трижды «Интер» завоевывал Кубок чемпионов (в 1964, 1965 и 2010 годах).