Тренер «Челси» назвал наставника «Бетиса» отцом в футболе

«Я считаю его одним из своих отцов в профессиональном футболе. Я там, где сейчас, благодаря ему. Я работал с Мануэлем четыре года — два как игрок и два как часть его тренерской команды. Так что я многим обязан ему с точки зрения того, чего достиг.



Благодарен за наши отношения и за его советы. Он сказал мне никогда не меняться. Он говорил, что часто игроки и тренеры в футболе спешат изменить себя. Но он всегда советовал оставаться верным самому себе», — приводит слова Марески пресс-служба УЕФА.