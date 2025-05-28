Тренер «Челси» назвал наставника «Бетиса» отцом в футболе

Напомним, сегодня, 28 мая, «Челси» и «Бетис» сыграют в решающем матче Лиги конференций. Встреча пройдет в Польше на стадионе «Вроцлав».
«Я считаю его одним из своих отцов в профессиональном футболе. Я там, где сейчас, благодаря ему. Я работал с Мануэлем четыре года — два как игрок и два как часть его тренерской команды. Так что я многим обязан ему с точки зрения того, чего достиг.
Благодарен за наши отношения и за его советы. Он сказал мне никогда не меняться. Он говорил, что часто игроки и тренеры в футболе спешат изменить себя. Но он всегда советовал оставаться верным самому себе», — приводит слова Марески пресс-служба УЕФА.
«Бетис» впервые в истории клуба вышел в финал еврокубка. «Челси» по два раза выиграл Лигу чемпионов (2012, 2021) и Лигу Европы (2013, 2019).
По итогам сезона «Челси» занял четвертое место в турнирной таблице АПЛ и получил право сыграть в Лиге чемпионов.