Фанаты «Челси» и «Бетиса» устроили драку перед финалом ЛК: видео

Инцидент произошел накануне вечером на одной из площадей Вроцлава. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как фанаты обеих команд кидаются бутылками, стаканами и стульями одного из ресторанов, после чего произошла массовая драка. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, которые разогнали толпу, применив перцовые баллончики.