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Фанаты «Челси» и «Бетиса» устроили драку перед финалом ЛК: видео

Во Вроцлаве накануне финального матча Лиги конференций произошли столкновения между «Челси» и «Бетиса». Об этом сообщает Goal.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Инцидент произошел накануне вечером на одной из площадей Вроцлава. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как фанаты обеих команд кидаются бутылками, стаканами и стульями одного из ресторанов, после чего произошла массовая драка. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, которые разогнали толпу, применив перцовые баллончики.

На прошлой неделе фанаты «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» устроили массовую драку перед финалом Лиги Европы в Бильбао.

Финал Лиги конференций пройдет сегодня, 28 мая. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

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