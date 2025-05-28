Фанаты «Челси» и «Бетиса» устроили драку перед финалом ЛК: видео

Инцидент произошел накануне вечером на одной из площадей Вроцлава. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как фанаты обеих команд кидаются бутылками, стаканами и стульями одного из ресторанов, после чего произошла массовая драка. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, которые разогнали толпу, применив перцовые баллончики.
На прошлой неделе фанаты «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» устроили массовую драку перед финалом Лиги Европы в Бильбао.
Финал Лиги конференций пройдет сегодня, 28 мая. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.