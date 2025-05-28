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Финал Лиги конференций, стыковые игры в РПЛ, плей-офф НХЛ, «Ролан Гаррос»: что посмотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях среды 28 мая, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Финал Лиги конференций. «Челси» — «Бетис».

22:00. Где смотреть: Okko Спорт.

«Бетис» и «Челси» встретятся в финале Лиги конференций УЕФА. Матч пройдет на «Тарчиньски Арене» в польском Вроцлаве. «Челси» считался фаворитом, как только стало известно, что синие примут участие в турнире. И коллектив Энцо Марески сполна оправдал этот статус: на общем этапе были достигнуты шесть побед из шести с общим счетом 26:5, а в плей-офф уверенно расправились с «Копенгагеном» (2:1, 1:0), «Легией» (3:0, 1:2) и «Юргорденом» (4:1, 1:0).

«Бетис», который впервые сыграет в финале еврокубка, не сразу стал показывать уверенные результаты в этом сезоне Лиги конференций. В основном этапе зелено-белые заняли лишь 15-е место и угодили в стыковые матчи, где прошли «Гент» (3:0, 0:1). Дальше команда Мануэля Пеллегрини последовательно обыграла «Виторию Гимарайнш» (2:2, 4:0), «Ягеллонию» (2:0, 1:1) и «Фиорентину» (2:1, 2:2).

Первые стыковые матчи за право играть в РПЛ. «Урал» — «Ахмат» и «Сочи» — «Пари НН».

17:00 и 19:30. Где смотреть: «VK Видео».

В прошлом сезоне «Урал» не устоял в переходных матчах. Спустя год судьба подарила екатеринбуржцам второй шанс. Фаворитами противостояния эксперты и букмекеры считают грозненцев. За всю историю «Урал» и «Ахмат» провели 38 личных встреч. На счету екатеринбуржцев 13 побед, грозненцы были сильнее в 12 матчах, еще 13 игр завершились вничью.

На стадионе «Фишт», принимавшем матчи чемпионата мира 2018 года, сыграют «Сочи» и «Пари НН». «Сочи» попал в стыковые матчи с пятого места благодаря отстранению «Черноморца». «Пари НН». Команды встречались друг с другом восемь раз: четырежды побеждали нижегородцы, по два раза игры заканчивались вничью или победой «Сочи». Однако последняя встреча осталась за южанами, причем тогда в сезоне-2023/24 они разгромили соперника — 6:1.

5-й матч серии финала Восточной конференции плей-офф НХЛ. «Каролина» — «Флорида».

03:00 (в ночь на четверг). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IP-TV, паблики во Вконтакте.

Клуб Сергея Бобровского начал серию с трех побед, но в предыдущем матче потерпел разгромное поражение и теперь счет в серии до четырех побед — 3−1. Сергей Бобровский ярко проводит серию, в четырех матчах финала отразив 96 из 101 броска.

Сможет ли «Флорида» оформить победу в серии или соперник сократит отставание? В матче примут участие шесть россиян: за «пантер», кроме Бобровского, играет Дмитрий Куликов, а за «Каролину» — Андрей Свечников, Дмитрий Орлов, Александр Никишин и Петр Кочетков.

Второй круг «Ролан Гаррос». Карен Хачанов (Россия, 24) — Себастьян Офнер (Австрия).

15:30* (время начала может измениться). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IP-TV, паблики во Вконтакте.

На грунтовом турнире «Большого шлема» начинаются матчи второго круга. Сегодня Карену Хачанову будет противостоять австриец Себастьян Офнер. Предстоящая игра станет второй между соперниками. В личных встречах преимущество у Себастьяна Офнера — 1:0.

В женской сетке 28 мая сыграют три представительницы России. В 14 часов* Анастасия Потапова сыграет с украинкой Юлией Стародубцевой. 11-я ракетка мира Диана Шнайдер сразится с еще одной украинкой Даяной Ястремской (17:30*). Людмиле Самсоновой будет противостоять испанка Лейре Ромеро-Гормас (17:30*).