Финал Лиги конференций, стыковые игры в РПЛ, плей-офф НХЛ, «Ролан Гаррос»: что посмотреть сегодня

«Бетис» и «Челси» встретятся в финале Лиги конференций УЕФА. Матч пройдет на «Тарчиньски Арене» в польском Вроцлаве. «Челси» считался фаворитом, как только стало известно, что синие примут участие в турнире. И коллектив Энцо Марески сполна оправдал этот статус: на общем этапе были достигнуты шесть побед из шести с общим счетом 26:5, а в плей-офф уверенно расправились с «Копенгагеном» (2:1, 1:0), «Легией» (3:0, 1:2) и «Юргорденом» (4:1, 1:0).