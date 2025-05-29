Клубы из Англии набрали рекордный коэффициент УЕФА за сезон

Как сообщает ресурс Football Meets Data, клубы из чемпионата Англии набрали 29,464 очка в таблице коэффициентов УЕФА. Это рекордный результат в истории, благодаря которому английские клубы значительно опережают Испанию (23,8) и Италию (21,8).
Также Англия побила рекорд по результатам выступлений за последние пять лет (115,1), опередив Италию (97,2) и Испанию (94,4).
В этом сезоне два английских клуба завоевали по еврокубку. В финале Лиги Европы победителем в паре «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» стали лондонцы. В заключительном матче Лиги конференций «Челси» одержал победу над «Бетисом».
В следующем сезоне сразу 6 английских клубов сыграют в Лиге чемпионов — «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси» (топ-4 места в завершившемся чемпионате Англии), «Ньюкасл» (дополнительное место за первое место в таблице коэффициентов по итогам сезона) и «Тоттенхэм» (как победитель Лиги Европы).