Клубы из Англии набрали рекордный коэффициент УЕФА за сезон

В этом сезоне два английских клуба завоевали по еврокубку. В финале Лиги Европы победителем в паре «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» стали лондонцы. В заключительном матче Лиги конференций «Челси» одержал победу над «Бетисом».