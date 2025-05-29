Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
31.05
ПСЖ
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.45
П2
3.50
Футбол. Кубок России
01.06
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.50
П2
2.11

Клубы из Англии набрали рекордный коэффициент УЕФА за сезон

Английские футбольные клубы завершили выступления в европейских клубных турнирах сезона-2024/25.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает ресурс Football Meets Data, клубы из чемпионата Англии набрали 29,464 очка в таблице коэффициентов УЕФА. Это рекордный результат в истории, благодаря которому английские клубы значительно опережают Испанию (23,8) и Италию (21,8).

Также Англия побила рекорд по результатам выступлений за последние пять лет (115,1), опередив Италию (97,2) и Испанию (94,4).

В этом сезоне два английских клуба завоевали по еврокубку. В финале Лиги Европы победителем в паре «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» стали лондонцы. В заключительном матче Лиги конференций «Челси» одержал победу над «Бетисом».

В следующем сезоне сразу 6 английских клубов сыграют в Лиге чемпионов — «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси» (топ-4 места в завершившемся чемпионате Англии), «Ньюкасл» (дополнительное место за первое место в таблице коэффициентов по итогам сезона) и «Тоттенхэм» (как победитель Лиги Европы).