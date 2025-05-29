Капитана «Бетиса» признали игроком сезона в Лиге конференций

В рамках турнира Иско провел в Лиге конференций в прошедшем сезоне девять матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Отметим, что в Ла Лиге Иско тоже один из лидеров. В статистике по предударным действиям он занимает первое место, обгоняя Луку Модрича и Ламина Ямаля. Он играет в составе «Бетиса» с 2023 года. В текущем сезоне чемпионата Испании он провел 22 матча, забил девять голов и сделал восемь результативных передач.