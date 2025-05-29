Капитана «Бетиса» признали игроком сезона в Лиге конференций

Полузащитник испанского «Бетиса» Иско стал лучшим игроком Лиги конференций. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В рамках турнира Иско провел в Лиге конференций в прошедшем сезоне девять матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Отметим, что в Ла Лиге Иско тоже один из лидеров. В статистике по предударным действиям он занимает первое место, обгоняя Луку Модрича и Ламина Ямаля. Он играет в составе «Бетиса» с 2023 года. В текущем сезоне чемпионата Испании он провел 22 матча, забил девять голов и сделал восемь результативных передач.
Напомним, финал турнира состоялся 28 мая 2025 года в польском городе Вроцлав на стадионе «Тарчиньски Арена». «Бетис» не смог победить «Челси». Англичане стали чемпионами Лиги конференций, обыграв соперников со счетом 4:1.
Мануэль Пеллегрини
Энцо Мареска
Абде Эззалзули
(Франсиско Роман Иско)
9′
Энцо Фернандес
(Коул Палмер)
65′
Николас Джексон
(Коул Палмер)
70′
Джейдон Санчо
(Кирнан Дьюсбери-Холл)
83′
Мойсес Кайседо
(Энцо Фернандес)
90+1′
13
Сан Мигель дель Кастильо Адриан
23
Юссуф Сабали
22
Франсиско Роман Иско
7
Матеус дос Сантос Антони
88′
5
Марк Бартра
6
Бернарду де Соуза Натан
12
Рикардо Родригес
46′
15
Ромен Перро
90+5′
18
Пабло Форнальс
85′
16
Серхи Альтимира
4
Джонни Кардозо
85′
20
Джовани Ло Сельсо
11
Седрик Бакамбю
72′
24
Айтор Руибаль
10
Абде Эззалзули
53′
36
Хесус Родригес
12
Филип Йергенсен
3
Марк Кукурелья
11
Нони Мадуэке
23
Тревор Чалоба
8
Энцо Фернандес
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
46′
24
Рис Джеймс
7
Педру Нету
61′
6
Леви Колвилл
20
Коул Палмер
79′
87′
38
Марк Гиу
15
Николас Джексон
80′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
5
Бенуа Бадиашиле
55′
61′
19
Джейдон Санчо
85′
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
11
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
16
Фолы
12
0
Офсайды
3
Главный судья
Ирфан Пельто
(Босния и Герцеговина)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти