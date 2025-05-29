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Капитана «Бетиса» признали игроком сезона в Лиге конференций

Капитан «Бетиса» Иско признан игроком сезона по итогам Лиги конференций.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Полузащитник испанского «Бетиса» Иско стал лучшим игроком Лиги конференций. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В рамках турнира Иско провел в Лиге конференций в прошедшем сезоне девять матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Отметим, что в Ла Лиге Иско тоже один из лидеров. В статистике по предударным действиям он занимает первое место, обгоняя Луку Модрича и Ламина Ямаля. Он играет в составе «Бетиса» с 2023 года. В текущем сезоне чемпионата Испании он провел 22 матча, забил девять голов и сделал восемь результативных передач.

Напомним, финал турнира состоялся 28 мая 2025 года в польском городе Вроцлав на стадионе «Тарчиньски Арена». «Бетис» не смог победить «Челси». Англичане стали чемпионами Лиги конференций, обыграв соперников со счетом 4:1.

Бетис
1:4
Первый тайм: 1:0
Челси
Футбол, Лига конференций, Финал
28.05.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Tarczynski Arena
Главные тренеры
Мануэль Пеллегрини
Энцо Мареска
Голы
Бетис
Абде Эззалзули
(Франсиско Роман Иско)
9′
Челси
Энцо Фернандес
(Коул Палмер)
65′
Николас Джексон
(Коул Палмер)
70′
Джейдон Санчо
(Кирнан Дьюсбери-Холл)
83′
Мойсес Кайседо
(Энцо Фернандес)
90+1′
Составы команд
Бетис
13
Сан Мигель дель Кастильо Адриан
23
Юссуф Сабали
22
Франсиско Роман Иско
7
Матеус дос Сантос Антони
88′
5
Марк Бартра
6
Бернарду де Соуза Натан
12
Рикардо Родригес
46′
15
Ромен Перро
90+5′
18
Пабло Форнальс
85′
16
Серхи Альтимира
4
Джонни Кардозо
85′
20
Джовани Ло Сельсо
11
Седрик Бакамбю
72′
24
Айтор Руибаль
10
Абде Эззалзули
53′
36
Хесус Родригес
Челси
12
Филип Йергенсен
3
Марк Кукурелья
11
Нони Мадуэке
23
Тревор Чалоба
8
Энцо Фернандес
25
Мойсес Кайседо
27
Мало Гюсто
46′
24
Рис Джеймс
7
Педру Нету
61′
6
Леви Колвилл
20
Коул Палмер
79′
87′
38
Марк Гиу
15
Николас Джексон
80′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
5
Бенуа Бадиашиле
55′
61′
19
Джейдон Санчо
85′
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
11
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
16
Фолы
12
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Ирфан Пельто
(Босния и Герцеговина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти