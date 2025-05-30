Матч «ПСЖ» — «Интер» 31 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 22:00 мск и пройдет на стадионе «Альянц-Арена» («Мюнхен футбол арена») в Мюнхене. Главный арбитр встречи — Иштван Ковач (Румыния). Игру «ПСЖ» — «Интер» в прямом эфире покажет «Okko». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
«ПСЖ» занял лишь 15-е место на общем этапе Лиги чемпионов. В первых пяти турах у команды Луиса Энрике была лишь одна победа, но затем она выиграла все оставшиеся матчи в группе и обе встречи стыкового раунда за выход в ⅛ финала с французским же «Брестом» (3:0, 7:0). Затем чемпионы Франции на пути к финалу выбили из сетки плей-офф три английских клуба подряд: «Ливерпуль» (0:1, 1:0, 4:1 по пенальти), «Астон Виллу» (3:1, 2:3) и «Арсенал» (1:0, 2:1).
«Интер» занял 4-е место на общем этапе, причем в восьми матчах подопечные Симоне Индзаги пропустили лишь один гол, забив 11. Поражение от «Байера» (0:1) так и осталось единственным для «Интера» на пути в финал. В ⅛ финала миланский клуб разобрался с голландским «Фейеноордом» (2:0, 2:1), в четвертьфинале одолел «Баварию» (2:1, 2:2), а в полуфинале в двух ярких встречах прошел испанскую «Барселону» (3:3, 4:3 в дополнительное время).
Результаты прошедших матчей Лиги чемпионов вы можете найти здесь.
Параллельно «ПСЖ» подтвердил статус сильнейшей команды Франции, выиграв чемпионат и Кубок страны, а «Интер» упустил как чемпионский титул в борьбе с «Наполи» до последнего тура, так и Кубок Италии, проиграв в двухматчевом полуфинале землякам из «Милана». Лига чемпионов — последний шанс «Интера» взять в этом году трофей.
«ПСЖ» никогда прежде не выигрывал Лигу чемпионов, а в финал попадал один раз, уступив в 2020 году «Баварии» (0:1). «Интер» добирался до финала Кубка чемпионов пять раз. Трижды победил (1964, 1965 и 2010) и дважды проиграл (1972 и 2023).
У парижан, по мнению букмекеров, больше шансов на победу. Ставку на то, что «ПСЖ» заберет трофей, предлагают с коэффициентом 1,63. На успех «Интера» — 2,34. Победа «ПСЖ» в основное время матча оценивается в 2,25. «Интера» — 3,50. Того, что встреча перейдет в дополнительное время — 3,45.