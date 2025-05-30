Матч «ПСЖ» — «Интер» 31 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

«ПСЖ» занял лишь 15-е место на общем этапе Лиги чемпионов. В первых пяти турах у команды Луиса Энрике была лишь одна победа, но затем она выиграла все оставшиеся матчи в группе и обе встречи стыкового раунда за выход в ⅛ финала с французским же «Брестом» (3:0, 7:0). Затем чемпионы Франции на пути к финалу выбили из сетки плей-офф три английских клуба подряд: «Ливерпуль» (0:1, 1:0, 4:1 по пенальти), «Астон Виллу» (3:1, 2:3) и «Арсенал» (1:0, 2:1).