Украинские клубы не вышли в основной раунд ЛЧ впервые за 20 лет

Голами в этой встрече отметились Мислав Оршич (3') и Жоау Коррея (55').
Первый матч закончился минимальной победой «Пафоса» — 1:0. Таким образом, киевское «Динамо», которое было единственным представителем Украины в главном еврокубковом турнире, вылетело из квалификации Лиги чемпионов.
Впервые с сезона-2005/06 в основном (групповом) раунде Лиги чемпионов не сыграет ни один клуб из Украины. Тогда «Динамо» в квалификации проиграло швейцарскому «Туну» (2:2, 0:1), а «Шахтер» — миланскому «Интеру» (0:2, 1:1).
Киевское «Динамо» продолжит свой путь в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, где соперником украинского клуба станет победитель пары «Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — «Хамрун Спартанс» (Мальта).
Квалификация Лиги чемпионов завершится 27 августа. Жеребьевка основного этапа турнира состоится 28 августа.
Хуан Карлос Карседо
Александр Шовковский
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти