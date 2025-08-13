Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Оренбург
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.60
П2
2.07
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.99
X
3.55
П2
2.45
Футбол. Кубок России
18:30
Локомотив
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.80
П2
4.40
Футбол. Лига конференций
19:00
Истанбул Башакшехир
:
Викинг
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.11
П2
3.47
Футбол. Кубок России
20:45
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.47
П2
2.80
Футбол. Суперкубок
22:00
ПСЖ
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.00
П2
6.90
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
1
:
Лех
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Шелбурн
1
:
Риека
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
П 3:4
Слован Бр
1
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
3
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Спартак
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2

Украинские клубы не вышли в основной раунд ЛЧ впервые за 20 лет

Киевское «Динамо» на выезде проиграло кипрскому «Пафосу» (0:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Голами в этой встрече отметились Мислав Оршич (3') и Жоау Коррея (55').

Первый матч закончился минимальной победой «Пафоса» — 1:0. Таким образом, киевское «Динамо», которое было единственным представителем Украины в главном еврокубковом турнире, вылетело из квалификации Лиги чемпионов.

Впервые с сезона-2005/06 в основном (групповом) раунде Лиги чемпионов не сыграет ни один клуб из Украины. Тогда «Динамо» в квалификации проиграло швейцарскому «Туну» (2:2, 0:1), а «Шахтер» — миланскому «Интеру» (0:2, 1:1).

Киевское «Динамо» продолжит свой путь в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, где соперником украинского клуба станет победитель пары «Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Квалификация Лиги чемпионов завершится 27 августа. Жеребьевка основного этапа турнира состоится 28 августа.

Пафос
2:0
Первый тайм: 0:0
Динамо К
Футбол, Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд
12.08.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Stelios Kyriakides Stadium
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Александр Шовковский
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
