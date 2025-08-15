Ричмонд
Экс-тренер «Спартака» не пустил «Шахтер» в плей-офф Лиги Европы

Украинский «Шахтер» в серии пенальти проиграл греческому «Панатинаикосу» (0:0, пен. 3:4) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Первая встреча в Греции также завершилась со счетом 0:0. За 210 минут игрового времени команды не сумели забить ни одного мяча, поэтому судьба противостояния решалась в серии послематчевых пенальти. Свои попытки у «Шахтера» не смогли реализовать Егор Назарина, а также бразильцы Кауан Элиас и Педро Энрике. Победу «Панатинаикосу» принес точный удар аргентинца Даниэля Мансини.

Таким образом, «Панатинаикос» вышел в финальный раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с турецким «Самсунспором». Греческой командой руководит португалец Руи Витория, который с мая по декабрь 2021 года возглавлял московский «Спартак».

«Шахтер» продолжит свой еврокубковый поход в плей-офф квалификации Лиги конференций, где его соперником станет швейцарский «Серветт».

Другие результаты игрового дня

  • КуПС (Финляндия) — РФС (Латвия) — 1:0 (первый матч — 2:1)
  • ﻿ «Митьюлланд» (Дания) — «Фредрикстад» (Норвегия) — 2:0 (первый матч — 3:1)
  • «Бранн» (Норвегия) — «Хеккен» (Швеция) — 0:1 (первый матч — 2:0)
  • «Ноа» (Армения) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) — 0:0, пен. 5:6 (первый матч — 1:1)
  • «Вольфсберг» (Австрия) — ПАОК (Греция) — 0:1, д.в. (первый матч — 0:0)
  • «Брейдбалик» (Исландия) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — 1:2 (первый матч — 1:1)
  • «Дрита» (Косово) — ФКСБ (Румыния) — 1:3 (первый матч — 2:3)
  • «Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — «Хамрун Спартанс» (Мальта) — 3:1 (первый матч — 2:1)
  • «Утрехт» (Нидерланды) — «Серветт» (Швейцария) — 2:1 (первый матч — 3:1)
  • «Брага» (Португалия) — ЧФР (Румыния) — 2:0 (первый матч — 2:1)
  • «Легия» (Польша) — АЕК Ларнака (Кипр) — 2:1 (первый матч — 1:4)

Пары плей-офф квалификации Лиги Европы

  • «Слован Братислава» (Словакия) — «Янг Бойз» (Швейцария)
  • «Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — «Динамо Киев» (Украина)
  • «Шкендия» (Северная Македония) — «Лудогорец» (Болгария)
  • «Мальме» (Швеция) — «Сигма Оломоуц» (Чехия)
  • «Панатинаикос» (Греция) — «Самсунспор» (Турция)
  • «Абердин» (Шотландия) — ФКСБ (Румыния)
  • «Лех» (Польша) — «Генк» (Бельгия)
  • «Бранн» (Норвегия) — АЕК Ларнака (Кипр)
  • «Риека» (Хорватия) — ПАОК (Греция)
  • «Мидтьюлланд» (Дания) — КуПС (Финляндия)
  • «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) — «Брага» (Португалия)
  • «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Утрехт» (Нидерланды)

Первые матчи плей-офф пройдут 21 августа, ответные игры — 28 августа. Победители пар выйдут в основной этап Лиги Европы, проигравшие — в основной этап Лиги конференций.

Шахтер
0:0
По пенальти: 3:4
Основное время: 0:0 (0:0)
Панатинаикос
Футбол, Лига Европы, 3-й отборочный раунд
14.08.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Miejski im. Henryka Reymana
Главные тренеры
Марино Пушич
Руй Витория
