Экс-тренер «Спартака» не пустил «Шахтер» в плей-офф Лиги Европы

Первая встреча в Греции также завершилась со счетом 0:0. За 210 минут игрового времени команды не сумели забить ни одного мяча, поэтому судьба противостояния решалась в серии послематчевых пенальти. Свои попытки у «Шахтера» не смогли реализовать Егор Назарина, а также бразильцы Кауан Элиас и Педро Энрике. Победу «Панатинаикосу» принес точный удар аргентинца Даниэля Мансини.