Экс-тренер «Спартака» не пустил «Шахтер» в плей-офф Лиги Европы

Первая встреча в Греции также завершилась со счетом 0:0. За 210 минут игрового времени команды не сумели забить ни одного мяча, поэтому судьба противостояния решалась в серии послематчевых пенальти. Свои попытки у «Шахтера» не смогли реализовать Егор Назарина, а также бразильцы Кауан Элиас и Педро Энрике. Победу «Панатинаикосу» принес точный удар аргентинца Даниэля Мансини.
Таким образом, «Панатинаикос» вышел в финальный раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с турецким «Самсунспором». Греческой командой руководит португалец Руи Витория, который с мая по декабрь 2021 года возглавлял московский «Спартак».
«Шахтер» продолжит свой еврокубковый поход в плей-офф квалификации Лиги конференций, где его соперником станет швейцарский «Серветт».
Другие результаты игрового дня
- КуПС (Финляндия) — РФС (Латвия) — 1:0 (первый матч — 2:1)
- «Митьюлланд» (Дания) — «Фредрикстад» (Норвегия) — 2:0 (первый матч — 3:1)
- «Бранн» (Норвегия) — «Хеккен» (Швеция) — 0:1 (первый матч — 2:0)
- «Ноа» (Армения) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) — 0:0, пен. 5:6 (первый матч — 1:1)
- «Вольфсберг» (Австрия) — ПАОК (Греция) — 0:1, д.в. (первый матч — 0:0)
- «Брейдбалик» (Исландия) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — 1:2 (первый матч — 1:1)
- «Дрита» (Косово) — ФКСБ (Румыния) — 1:3 (первый матч — 2:3)
- «Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — «Хамрун Спартанс» (Мальта) — 3:1 (первый матч — 2:1)
- «Утрехт» (Нидерланды) — «Серветт» (Швейцария) — 2:1 (первый матч — 3:1)
- «Брага» (Португалия) — ЧФР (Румыния) — 2:0 (первый матч — 2:1)
- «Легия» (Польша) — АЕК Ларнака (Кипр) — 2:1 (первый матч — 1:4)
Пары плей-офф квалификации Лиги Европы
- «Слован Братислава» (Словакия) — «Янг Бойз» (Швейцария)
- «Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — «Динамо Киев» (Украина)
- «Шкендия» (Северная Македония) — «Лудогорец» (Болгария)
- «Мальме» (Швеция) — «Сигма Оломоуц» (Чехия)
- «Панатинаикос» (Греция) — «Самсунспор» (Турция)
- «Абердин» (Шотландия) — ФКСБ (Румыния)
- «Лех» (Польша) — «Генк» (Бельгия)
- «Бранн» (Норвегия) — АЕК Ларнака (Кипр)
- «Риека» (Хорватия) — ПАОК (Греция)
- «Мидтьюлланд» (Дания) — КуПС (Финляндия)
- «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) — «Брага» (Португалия)
- «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Утрехт» (Нидерланды)
Первые матчи плей-офф пройдут 21 августа, ответные игры — 28 августа. Победители пар выйдут в основной этап Лиги Европы, проигравшие — в основной этап Лиги конференций.
Марино Пушич
Руй Витория
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти