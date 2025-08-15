Болгария опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА

После отстранения от международных соревнований, каждый год россиянам начисляется 4,333 балла — это минимальный коэффициент за последние пять лет, который присваивают России вместо участия в еврокубках, благодаря чему удается сохранить место в списке. За сезон-2025/2026 они будут начислены позже, после того, как это произойдет, Россия, возможно, сможет вернуть несколько позиций.