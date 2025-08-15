Болгария опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Благодаря результатам болгарских команд, теперь у этой страны стало 18,375 баллов, в то время как у России осталось 18,299. Ранее в августе россиян обошел Азербайджан, а в июле — Украина и Словения.
После отстранения от международных соревнований, каждый год россиянам начисляется 4,333 балла — это минимальный коэффициент за последние пять лет, который присваивают России вместо участия в еврокубках, благодаря чему удается сохранить место в списке. За сезон-2025/2026 они будут начислены позже, после того, как это произойдет, Россия, возможно, сможет вернуть несколько позиций.
С февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА все российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. С тех пор команды Российской Премьер-лиги не выступают в еврокубках, а национальная команда под руководством Валерия Карпина проводит исключительно товарищеские матчи.