Матч «Реал» — «Марсель» 16 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Команда Роберто Де Дзерби в новом сезоне куражно играет дома, но проигрывает в гостях, поэтому лишь седьмая в чемпионате. С лидером испанского первенства ей предстоит сыграть на выезде. С фаворитом в этой паре все ясно, к тому же у «Реала» возвращаются травмированные: к Лиге чемпионов врачи вроде бы поставили на ноги Джуда Беллингема и Эдуардо Камавинга. Как будто без них у «Реала» недостаточно звезд. Главный бомбардир «сливочных» Килиан Мбаппе ударно начал сезон: у него уже четыре гола в Ла Лиге, да и за сборную Франции он отличился в обоих сентябрьских матчах.