Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Эспаньол
3
:
Мальорка
2
Все коэффициенты
П1
1.27
X
4.70
П2
34.00
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Урал
3
П1
X
П2

Матч «Реал» — «Марсель» 16 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

Во вторник, 16 сентября, в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионом «Реал» в Мадриде примет французский «Марсель».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: UEFA.com

Игра начнется в 22:00 мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Главный арбитр матча — Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина). В прямом эфире встречу покажет «Okko». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

«Реал» в минувшем сезоне остался почти без трофеев, за исключением Суперкубка Европы в самом начале. Карло Анчелотти решил сменить обстановку и махнул за океан в сборную Бразилии, а Хаби Алонсо, набравшись опыта с «Байером», получил в распоряжение более внушительную обойму футболистов, чтобы попытаться выиграть все что можно. Путь к вершинам Лиги чемпионов Мадрид начнет с дерзкого и непредсказуемого «Марселя». Результаты и расписание матчей Лиги чемпионов вы можете найти здесь.

Команда Роберто Де Дзерби в новом сезоне куражно играет дома, но проигрывает в гостях, поэтому лишь седьмая в чемпионате. С лидером испанского первенства ей предстоит сыграть на выезде. С фаворитом в этой паре все ясно, к тому же у «Реала» возвращаются травмированные: к Лиге чемпионов врачи вроде бы поставили на ноги Джуда Беллингема и Эдуардо Камавинга. Как будто без них у «Реала» недостаточно звезд. Главный бомбардир «сливочных» Килиан Мбаппе ударно начал сезон: у него уже четыре гола в Ла Лиге, да и за сборную Франции он отличился в обоих сентябрьских матчах.

В распоряжении Де Дзерби такого футболиста нет, хотя интересных личностей в «Марселе» предостаточно: Гринвуд, Кондогбиа, Тимоти Веа, Хейберг, забивший в первом же матче за новый клуб чемпион мира Бенжамен Павар и вернувшийся в Европу Пьер-Эмерик Обамеянг. Но даже с таким составом букмекеры не видят перспектив у вице-чемпионов Франции на «Сантьяго Бернабеу». Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1,37, а шансы «Марселя» на сенсационную победу оценили коэффициентом 8,20. Ничья идет с коэффициентом 5,90. Голов, судя по коэффициенту 1,45 на тотал больше 2.5 мяча, должно быть немало.

Футбол. Лига чемпионов
16.09
Реал
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
7.40