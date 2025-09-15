Матч «Реал» — «Марсель» 16 сентября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Реал» в минувшем сезоне остался почти без трофеев, за исключением Суперкубка Европы в самом начале. Карло Анчелотти решил сменить обстановку и махнул за океан в сборную Бразилии, а Хаби Алонсо, набравшись опыта с «Байером», получил в распоряжение более внушительную обойму футболистов, чтобы попытаться выиграть все что можно. Путь к вершинам Лиги чемпионов Мадрид начнет с дерзкого и непредсказуемого «Марселя». Результаты и расписание матчей Лиги чемпионов вы можете найти здесь.
Команда Роберто Де Дзерби в новом сезоне куражно играет дома, но проигрывает в гостях, поэтому лишь седьмая в чемпионате. С лидером испанского первенства ей предстоит сыграть на выезде. С фаворитом в этой паре все ясно, к тому же у «Реала» возвращаются травмированные: к Лиге чемпионов врачи вроде бы поставили на ноги Джуда Беллингема и Эдуардо Камавинга. Как будто без них у «Реала» недостаточно звезд. Главный бомбардир «сливочных» Килиан Мбаппе ударно начал сезон: у него уже четыре гола в Ла Лиге, да и за сборную Франции он отличился в обоих сентябрьских матчах.
В распоряжении Де Дзерби такого футболиста нет, хотя интересных личностей в «Марселе» предостаточно: Гринвуд, Кондогбиа, Тимоти Веа, Хейберг, забивший в первом же матче за новый клуб чемпион мира Бенжамен Павар и вернувшийся в Европу Пьер-Эмерик Обамеянг. Но даже с таким составом букмекеры не видят перспектив у вице-чемпионов Франции на «Сантьяго Бернабеу». Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1,37, а шансы «Марселя» на сенсационную победу оценили коэффициентом 8,20. Ничья идет с коэффициентом 5,90. Голов, судя по коэффициенту 1,45 на тотал больше 2.5 мяча, должно быть немало.