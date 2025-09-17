Де Дзерби: убежден, что «Марсель» мог победить «Реал»

«Очень раздосадован, ведь мы могли победить. У нас много новичков, и очень непросто сделать так, чтобы они сыгрались в сжатые сроки. Но я уже сказал своей команде, что сегодня мы сделали достаточно, чтобы результат получился иным. Убежден, что мы сегодня могли победить. Думаю, в первые 20 минут мы вели себя слишком скромно, но потом раскрепостились. Мне очень жаль, что, оставшись в большинстве, мы не смогли всей командой встречать соперника на 20−30 м выше. Тогда победа была бы более реальной», — сказал де Дзерби на послематчевой пресс-конференции.