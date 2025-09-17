Де Дзерби: убежден, что «Марсель» мог победить «Реал»

Гости открыли счет на 22-й минуте благодаря голу Тимоти Веа, но в итоге не сумели удержать положительный результат. Нападающий «Реала» Киллиан Мбаппе реализовал два пенальти — на 29-й и на 81-й минутах. С 72-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления защитника Дани Карвахаля.
«Очень раздосадован, ведь мы могли победить. У нас много новичков, и очень непросто сделать так, чтобы они сыгрались в сжатые сроки. Но я уже сказал своей команде, что сегодня мы сделали достаточно, чтобы результат получился иным. Убежден, что мы сегодня могли победить. Думаю, в первые 20 минут мы вели себя слишком скромно, но потом раскрепостились. Мне очень жаль, что, оставшись в большинстве, мы не смогли всей командой встречать соперника на 20−30 м выше. Тогда победа была бы более реальной», — сказал де Дзерби на послематчевой пресс-конференции.
Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Марсель» дома сыграет с «Аяксом», а «Реал» — на выезде с «Кайратом». Оба матча пройдут 30 сентября.
Хаби Алонсо
Роберто Де Дзерби
Килиан Мбаппе
29′
Килиан Мбаппе
81′
Тимоти Веа
(Мэйсон Гринвуд)
22′
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
90+7′
8
Федерико Вальверде
14
Орельен Тшуамени
35′
10
Килиан Мбаппе
3
Эдер Милитау
54′
24
Дин Хейсен
12
Трент Александр-Арнолд
5′
2
Даниэль Карвахаль
72′
15
Арда Гюлер
74′
17
Рауль Асенсио
30
Франко Мастантуоно
63′
21
Браим Диас
11
Родригу
63′
7
Винисиус Жуниор
1
Херонимо Рульи
10
Мэйсон Гринвуд
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
32
Факундо Медина
75′
5
Леонардо Балерди
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
28
Бенжамен Павар
46′
87′
4
Конрад Джейден Иган-Райли
33
Эмерсон
78′
62
Микаэль Мурильо
22
Тимоти Веа
78′
9
Амин Гуири
17
Мэтт О`Райли
66′
18
Артур Вермерен
19
Жоффре Кондогбья
66′
14
Игор Пайшан
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти