Де Дзерби: убежден, что «Марсель» мог победить «Реал»

Главный тренер «Марселя» Роберто де Дзерби прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (1:2) в выездном матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Гости открыли счет на 22-й минуте благодаря голу Тимоти Веа, но в итоге не сумели удержать положительный результат. Нападающий «Реала» Киллиан Мбаппе реализовал два пенальти — на 29-й и на 81-й минутах. С 72-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления защитника Дани Карвахаля.

«Очень раздосадован, ведь мы могли победить. У нас много новичков, и очень непросто сделать так, чтобы они сыгрались в сжатые сроки. Но я уже сказал своей команде, что сегодня мы сделали достаточно, чтобы результат получился иным. Убежден, что мы сегодня могли победить. Думаю, в первые 20 минут мы вели себя слишком скромно, но потом раскрепостились. Мне очень жаль, что, оставшись в большинстве, мы не смогли всей командой встречать соперника на 20−30 м выше. Тогда победа была бы более реальной», — сказал де Дзерби на послематчевой пресс-конференции.

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Марсель» дома сыграет с «Аяксом», а «Реал» — на выезде с «Кайратом». Оба матча пройдут 30 сентября.

Реал
2:1
Первый тайм: 1:1
Марсель
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
16.09.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Роберто Де Дзерби
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
29′
Килиан Мбаппе
81′
Марсель
Тимоти Веа
(Мэйсон Гринвуд)
22′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
90+7′
8
Федерико Вальверде
14
Орельен Тшуамени
35′
10
Килиан Мбаппе
3
Эдер Милитау
54′
24
Дин Хейсен
12
Трент Александр-Арнолд
5′
2
Даниэль Карвахаль
72′
15
Арда Гюлер
74′
17
Рауль Асенсио
30
Франко Мастантуоно
63′
21
Браим Диас
11
Родригу
63′
7
Винисиус Жуниор
Марсель
1
Херонимо Рульи
10
Мэйсон Гринвуд
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
32
Факундо Медина
75′
5
Леонардо Балерди
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
28
Бенжамен Павар
46′
87′
4
Конрад Джейден Иган-Райли
33
Эмерсон
78′
62
Микаэль Мурильо
22
Тимоти Веа
78′
9
Амин Гуири
17
Мэтт О`Райли
66′
18
Артур Вермерен
19
Жоффре Кондогбья
66′
14
Игор Пайшан
Статистика
Реал
Марсель
Желтые карточки
3
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
28
15
Удары в створ
15
5
Угловые
9
4
Фолы
9
14
Офсайды
1
3
