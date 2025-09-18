Ричмонд
Луис Энрике снова предпочел следить за матчем «ПСЖ» с трибуны

Испанский специалист объяснил, почему смотрел первый тайм матча Лиги чемпионов против «Аталанты» с трибуны.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике во второй раз подряд смотрел первый тайм игры парижан с трибуны стадиона «Парк де Пренс». Это произошло в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой», который завершился разгромной победой подопечных Луиса Энрике — 4:0.

Луис Энрике прокомментировал победу над «Аталантой».

«Нашей целью было хорошо начать этот сезон в Лиге чемпионов. Мы показали очень хорошую игру против “Аталанты”, и, думаю, что заслужили эту победу. Продолжаем работу, начатую два года назад. Нам еще есть над чем работать, но мне понравился наш настрой и наша целеустремленность. Мы создали много моментов. Я смотрел первый тайм с трибуны, потому что оттуда лучше видно игру. Я видел, как игроки хорошо справились с давлением, блестяще. Оттуда легче анализировать характер и давление соперника. Во втором тайме они оборонялись немного иначе», — цитирует L'Equipe Энрике.

Ранее испанский специалист смотрел первый тайм домашнего матча 4-го тура Лиги 1 с «Лансом». Встреча завершилась победой парижской команды со счетом 2:0. Как отмечает L'Équipe, Энрике смотрит на поле с высоты птичьего полета для лучшего тактического планирования. После чего испанец, изучив соперника и свои слабые стороны, в перерыве меняет игру и далее уже руководит командой со своей тренерской скамейки.

Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет на выезде с «Барселоной». Матч пройдет 1 октября. Начало встречи — в 22 часа по московскому времени.

Луис Энрике возглавляет «ПСЖ» с лета 2023 года. Испанец привел клуб к первой в истории победе в Лиге чемпионов, а также к двум победам подряд и в чемпионате, и в кубке Франции. Ранее Луис Энрике был главным тренером «Ромы», «Сельты», «Барселоны» и сборной Испании.

ПСЖ
4:0
Первый тайм: 2:0
Аталанта
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
17.09.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Иван Юрич
Голы
ПСЖ
Маркиньос
(Фабиан Руис)
3′
Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
39′
Нуну Мендеш
(Брэдли Барколя)
51′
Гонсалу Рамуш
90+1′
Нереализованные пенальти
ПСЖ
Брэдли Барколя
44′
Составы команд
ПСЖ
30
Люка Шевалье
2
Ашраф Хакими
17
Витор Феррейра Витинья
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
75′
6
Илья Забарный
87
Жоау Невеш
58′
9
Гонсалу Рамуш
8
Фабиан Руис
55′
19
Ли Кан Ин
24
Сенни Маюлу
55′
33
Уоррен Заир-Эмери
7
Хвича Кварацхелия
75′
49
Ибраим Мбай
Аталанта
29
Марко Карнесекки
3
Одилон Коссуну
4
Исак Хин
16
Рауль Белланова
47
Лоренцо Бернаскони
8
Марио Пашалич
15
Мартен де Рон
19
Берат Джимсити
75′
42
Джорджио Скальвини
85′
69
Хонест Аханор
6
Юнус Муса
44′
75′
44
Марко Брешанини
17
Шарль Де Кетеларе
46′
10
Лазар Самарджич
70
Даниэль Мальдини
46′
90
Никола Крстович
Статистика
ПСЖ
Аталанта
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
22
7
Удары в створ
13
2
Угловые
6
1
Фолы
5
11
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти