Луис Энрике снова предпочел следить за матчем «ПСЖ» с трибуны

«Нашей целью было хорошо начать этот сезон в Лиге чемпионов. Мы показали очень хорошую игру против “Аталанты”, и, думаю, что заслужили эту победу. Продолжаем работу, начатую два года назад. Нам еще есть над чем работать, но мне понравился наш настрой и наша целеустремленность. Мы создали много моментов. Я смотрел первый тайм с трибуны, потому что оттуда лучше видно игру. Я видел, как игроки хорошо справились с давлением, блестяще. Оттуда легче анализировать характер и давление соперника. Во втором тайме они оборонялись немного иначе», — цитирует L'Equipe Энрике.