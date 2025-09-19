Ричмонд
Холанд стал вторым самым молодым игроком, забившим 50 голов в ЛЧ

«Манчестер Сити» обыграл «Наполи» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В составе победителей мячи забили Эрлинг Холанд (56-я минута) и Жереми Доку (65). На 21-й минуте прямую красную карточку получил капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо.

Холанд побил рекорд Лиги чемпионов, который принадлежал Руду ван Нистелрою, забив 50 голов в 49 матчах. Нидерландскому нападающему потребовалось на это 62 встречи.

Также норвежский нападающий стал вторым самым молодым игроком, забившим 50 голов на турнире (25 лет 59 дней). В более раннем возрасте это удалось лишь экс-форварду «Барселоны» Лионелю Месси (24 года и 284 дня).

В возрасте 25 лет Холанд уже обошел Альфредо Ди Стефано по голам в ЛЧ и догнал Тьерри Анри, который забил свои 50 голов в 112 играх и занимает 9-е место в истории.

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался об игре партнера по команде.

«Гол Холанда? Он всегда совершает такие рывки. Главное — это уметь найти эту связь. Кажется, он бьет все рекорды. То, что он делает, просто неслыханно. Какой невероятный игрок», — приводит слова Фодена BBC.

Во втором туре «Манчестер Сити» в гостях сыграет с «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин. Ранее в СМИ появилась информация, что Головин может пропустить матч с «горожанами» из-за травмы.