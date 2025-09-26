Ричмонд
«Барселона» потеряла еще двух лидеров перед матчем с «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья выбыл на три недели из-за травмы. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

28-летний бразилец получил повреждение во время выездного матча 6-го тура Ла Лиги против «Овьедо» и был заменен на 65-й минуте. Сообщалось, что Рафинья не смог доиграть матч из-за дискомфорта в подколенном сухожилии.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик на послематчевой пресс-конференции заявил, что повреждение не имело серьезного характера.

«Рафинья был заменен из-за дискомфорта. Я думаю, что с ним все в порядке, но нам придется подождать до завтра», — сказал Флик.

По информации источника, оптимистичные прогнозы не оправдались и один из ведущих игроков «сине-гранатовых» выбыл на три недели. Ожидается, что Рафинья вернется в строй после паузы на матчи сборных к домашней игре против «Жироны», которая состоится 18 октября.

Таким образом, Рафинья не сможет помочь «Барселоне» в домашнем матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» 1 октября. Также каталонский клуб потерял вратаря Жоана Гарсию, который травмировался на утренней тренировке. Ожидается, что в ближайшее время «Барселона» опубликует официальное заявление по этому поводу.

Ранее «Барселона» лишилась из-за травм Алехандро Бальде, Фермина Лопеса, Гави и Ламина Ямаля.

В этом сезоне Рафинья провел за «Барселону» семь матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. На счету Гарсии также семь матчей, в которых он пропустил пять мячей, дважды сохранив свои ворота в неприкосновенности.

