«Кайрат» — «Реал». Мбаппе выйдет в стартовом составе мадридцев

Игра пройдет в Алматы. Начало — в 19:45 по московскому времени. В стартовом составе гостей с первых минут сыграет Килиан Мбаппе. Ранее испанское издание AS сообщало, что Мбаппе планируют предоставить отдых.
«Кайрат»: Калмурза, Луиш Мата, Сорокин, Мартынович, Тапалов, Громыко, Арад, Касабулат, Мринский, Сатпаев, Жоржиньо.
Запасные: Реимов, Алдашев, Кургин, Садыбеков, Зариа, Байбек, Широбеков, Эдмилсон, Станоев, Рикардиньо.
«Реал»: Куртуа, Фран Гарсия, Алаба, Хейсен, Асенсио, Винисиус, Тчуамени, Себальос, Мастантуоно, Мбаппе, Гюлер.
Запасные: Лунин, Наварро, Беллингем, Камавинга, Вальверде, Эндрик, Родриго, Гонсало, Каррерас, Браим Диас, Д. Хименес.
Команды впервые встретятся друг с другом. В матче первого тура Лиги чемпионов «Кайрат» с крупным счетом проиграл лиссабонскому «Спортингу» (1:4), а «Реал» победил «Марсель» (2:1).
В этом году «Кайрат» впервые пробился в Лигу чемпионов, успешно преодолев квалификацию. Алматинцы на пути к основного этапу турнира одолели словенскую «Любляну», финский КуПС, «Слован» из Братиславы и шотландский «Селтик».