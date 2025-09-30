Ричмонд
«Кайрат» — «Реал». Мбаппе выйдет в стартовом составе мадридцев

30 сентября состоится матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся «Кайрат» и «Реал».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Игра пройдет в Алматы. Начало — в 19:45 по московскому времени. В стартовом составе гостей с первых минут сыграет Килиан Мбаппе. Ранее испанское издание AS сообщало, что Мбаппе планируют предоставить отдых.

«Кайрат»: Калмурза, Луиш Мата, Сорокин, Мартынович, Тапалов, Громыко, Арад, Касабулат, Мринский, Сатпаев, Жоржиньо.

Запасные: Реимов, Алдашев, Кургин, Садыбеков, Зариа, Байбек, Широбеков, Эдмилсон, Станоев, Рикардиньо.

«Реал»: Куртуа, Фран Гарсия, Алаба, Хейсен, Асенсио, Винисиус, Тчуамени, Себальос, Мастантуоно, Мбаппе, Гюлер.

Запасные: Лунин, Наварро, Беллингем, Камавинга, Вальверде, Эндрик, Родриго, Гонсало, Каррерас, Браим Диас, Д. Хименес.

Команды впервые встретятся друг с другом. В матче первого тура Лиги чемпионов «Кайрат» с крупным счетом проиграл лиссабонскому «Спортингу» (1:4), а «Реал» победил «Марсель» (2:1).

В этом году «Кайрат» впервые пробился в Лигу чемпионов, успешно преодолев квалификацию. Алматинцы на пути к основного этапу турнира одолели словенскую «Любляну», финский КуПС, «Слован» из Братиславы и шотландский «Селтик».

