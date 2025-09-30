«Кайрат» — «Реал». Мбаппе выйдет в стартовом составе мадридцев

В этом году «Кайрат» впервые пробился в Лигу чемпионов, успешно преодолев квалификацию. Алматинцы на пути к основного этапу турнира одолели словенскую «Любляну», финский КуПС, «Слован» из Братиславы и шотландский «Селтик».