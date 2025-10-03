Луис Энрике назвал главного фаворита Лиги чемпионов-2025/26

Напомним, в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» на выезде обыграл «Барселону» со счетом 2:1. В составе победителей отличились Сенни Меюлю (34-я минута) и Гонсалу Рамуш (90). У сине-гранатовых гол на счету Феррана Торреса (19).
— Для меня «Барселона» — главный фаворит на победу в Лиге чемпионов. Они играют великолепно, это только начало турнира. Немногие команды имеют такую понятную идентичность. Вспомните на каком месте мы закончили общий этап в прошлом сезоне.
Не сомневаюсь, что «Барселона» — и, надеюсь, мы тоже — претенденты на победу. Настоящая борьба начнется на стадии плей-офф, а там посмотрим, как выступит каждая команда, — приводит слова Энрике Marca.
В минувшем сезоне «ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов, разгромив в финале миланский «Интер» со счетом 5:0. Общий этап парижане завершили на 15-м месте в турнирной таблице.
В следующем туре подопечные Луиса Энрике на выезде сыграют с леверкузенским «Байером». «Барселона» под руководством Ханси Флика примет на своем поле «Олимпиакос». Оба матча пройдут 21 октября.