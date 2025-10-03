Луис Энрике назвал главного фаворита Лиги чемпионов-2025/26

— Для меня «Барселона» — главный фаворит на победу в Лиге чемпионов. Они играют великолепно, это только начало турнира. Немногие команды имеют такую понятную идентичность. Вспомните на каком месте мы закончили общий этап в прошлом сезоне.



Не сомневаюсь, что «Барселона» — и, надеюсь, мы тоже — претенденты на победу. Настоящая борьба начнется на стадии плей-офф, а там посмотрим, как выступит каждая команда, — приводит слова Энрике Marca.