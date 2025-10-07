Ричмонд
18-летний вратарь «Кайрата» получил подарок после матча с «Реалом»

Молодой голкипер «Кайрата» получил престижный подарок от Министра образования Казахстана.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

18-летний голкипер «Кайрата» Шерхан Калмурза получил ректорский образовательный грант от министра науки и высшего образования Казахстана Саясата Нурбека. Об этом сообщается на сайте организации.

Так Нурбек хотел подчеркнуть важность получения высшего образования спортсменами. Он считает, что дебют молодого игрока в Лиге чемпионов — важный вдохновляющий пример для молодежи страны.

«Важно, чтобы наши спортсмены получали качественное образование, соответствующее международным стандартам. Это открывает для них возможности не только в спорте, но и в жизни после завершения карьеры, позволяя стать разносторонне развитыми личностями.

Пример Шерхана — вдохновляющий. Его выдающееся выступление — это мотивация для всей молодежи Казахстана. Поздравляю его с этим успехом и желаю удачи в будущих матчах», — отметил министр.

Напомним, Калмурза провел уже два матча общего этапа Лиги чемпионов, где сыграл против «Спортинга» со счетом. 1:4 и мадридского «Реала» со счетом 0:5. Молодой голкипер является студентом Казахской академии спорта и туризма. Помимо гранта вратарю вручили автомобиль Exeed после матча с «Реалом» в Аламты. Этот подарок сделал местный предприниматель Улугбек Шарипов.

Отметим, что Шерхан стал еще и одним из любимчиков болельщиков после матча с мадридской командой. Многочисленные вырезки с игры, где Калмурза эмоционально реагирует на моменты по ходу встречи, разлетелись в СМИ и социальных сетях.