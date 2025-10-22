Луис Энрике выделил одного игрока «ПСЖ» после разгрома «Байера»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.28
П2
2.79
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.13
П2
7.30
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.60
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.57
X
5.01
П2
5.21
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.80
П2
12.75
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.58
П2
7.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аталанта
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.39
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.00
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.00
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.98
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.61
П2
2.32
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.80
П2
6.21
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.74
П2
3.23
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
4
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
2
:
ПСЖ
7
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
2
:
Боруссия Д
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
6
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Интер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
0
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2

Луис Энрике выделил одного игрока «ПСЖ» после разгрома «Байера»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал разгромную победу над «Байером» (7:2) в выездном матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает RMC Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Испанский специалист отметил вклад полузащитника парижан Витиньи, который установил окончательный счет в этом матче.

«Играть на выезде всегда сложно, независимо от состава. “Байер” — сильная команда, которая начинает новый проект. Не самое время говорить об одном игроке, но Витинья невероятен. Он всегда контролирует все, что нам нужно делать. Он невероятный игрок. Многие критиковали меня, когда я поставил его на шестое место, но он может играть где угодно.

Но сегодня мы должны говорить обо всей команде. Мы должны продолжать играть в том же духе. Сложно видеть команду, которая хочет выиграть все. Мы хотим снова выиграть все в этом сезоне. У нас есть уверенность с прошлого года. Наша цель реальна и верна. Это будет сложно, потому что ⅘ команд находятся на одном уровне. Мы требовательны, но хотим продолжать в том же духе.

Пока не победишь, не знаешь, сможешь ли победить. Сегодня в Париже ты знаешь, что можешь выиграть Лигу чемпионов с “ПСЖ”. Первый трофей всегда самый сложный. Тренировать такую ​​команду — большая гордость. Три гола, забитые в конце первого тайма, стали ключевыми в матче.

В прошлом году первый матч Лиги чемпионов был очень тяжелым. Это была невероятная история. В этом году мы обрели уверенность. Мы знаем, что можем играть против любого соперника. Это сложные матчи и ситуации, в которых нужно действовать решительно. Начало сезона было для нас очень странным и тяжелым. Мы преодолели этот момент. Мы выиграли первые три матча Лиги чемпионов, и мы заслужили эти победы. Мы счастливы и гордимся этой командой», — сказал Энрике на послематчевой пресс-конференции.

«Пари Сен-Жермен» возглавляет турнирную таблицу общего этапа Лиги чемпионов, опережая «Интер» и «Арсенал» по дополнительным показателям. 4 ноября парижане дома сыграют против мюнхенской «Баварии».

Байер
2:7
Первый тайм: 1:4
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
21.10.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
BayArena
Главные тренеры
Каспер Юльманн
Луис Энрике
Голы
Байер
Алейкс Гарсия
38′
Алейкс Гарсия
(Алехандро Гримальдо)
54′
ПСЖ
Вильян Пачо
(Нуну Мендеш)
7′
Дезире Дуэ
(Хвича Кварацхелия)
41′
Хвича Кварацхелия
44′
Дезире Дуэ
(Ашраф Хакими)
45+3′
Нуну Мендеш
(Витор Феррейра Витинья)
50′
Усман Дембеле
(Брэдли Барколя)
66′
Витор Феррейра Витинья
90′
Нереализованные пенальти
Байер
Алехандро Гримальдо
25′
Составы команд
Байер
1
Марк Флеккен
8
Роберт Андрих
31′
12
Эдмонд Тапсоба
45+1′
5
Лоик Баде
13
Артур
20
Алехандро Гримальдо
24
Алейкс Гарсия
35
Кристиан Кофане
52′
44
Жанюэль Белосян
6
Эсекиэль Фернандес
81′
27
Джеремайя Менса
9
Клаудио Эчеверри
43′
46′
30
Ибрахим Маза
19
Эрнест Поку
63′
17
Элисс Бен Сегир
ПСЖ
30
Люка Шевалье
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
17
Витор Феррейра Витинья
6
Илья Забарный
24′
37′
51
Вильян Пачо
33
Уоррен Заир-Эмери
76′
47
Квентин Нджанту
14
Дезире Дуэ
46′
21
Люка Эрнандез
24
Сенни Маюлу
63′
19
Ли Кан Ин
7
Хвича Кварацхелия
63′
10
Усман Дембеле
29
Брэдли Барколя
72′
49
Ибраим Мбай
Статистика
Байер
ПСЖ
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
1
1
Удары (всего)
6
23
Удары в створ
3
8
Угловые
3
4
Фолы
8
6
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти