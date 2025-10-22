Луис Энрике выделил одного игрока «ПСЖ» после разгрома «Байера»

«Играть на выезде всегда сложно, независимо от состава. “Байер” — сильная команда, которая начинает новый проект. Не самое время говорить об одном игроке, но Витинья невероятен. Он всегда контролирует все, что нам нужно делать. Он невероятный игрок. Многие критиковали меня, когда я поставил его на шестое место, но он может играть где угодно.



Но сегодня мы должны говорить обо всей команде. Мы должны продолжать играть в том же духе. Сложно видеть команду, которая хочет выиграть все. Мы хотим снова выиграть все в этом сезоне. У нас есть уверенность с прошлого года. Наша цель реальна и верна. Это будет сложно, потому что ⅘ команд находятся на одном уровне. Мы требовательны, но хотим продолжать в том же духе.



Пока не победишь, не знаешь, сможешь ли победить. Сегодня в Париже ты знаешь, что можешь выиграть Лигу чемпионов с “ПСЖ”. Первый трофей всегда самый сложный. Тренировать такую ​​команду — большая гордость. Три гола, забитые в конце первого тайма, стали ключевыми в матче.



В прошлом году первый матч Лиги чемпионов был очень тяжелым. Это была невероятная история. В этом году мы обрели уверенность. Мы знаем, что можем играть против любого соперника. Это сложные матчи и ситуации, в которых нужно действовать решительно. Начало сезона было для нас очень странным и тяжелым. Мы преодолели этот момент. Мы выиграли первые три матча Лиги чемпионов, и мы заслужили эти победы. Мы счастливы и гордимся этой командой», — сказал Энрике на послематчевой пресс-конференции.