«Реал» — «Ювентус», СКА — ЦСКА, Путь РПЛ: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях среды, 22 октября, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Кубок России. 6-й тур

Где смотреть: Матч ТВ, Матч Премьер.

Расписание матчей 22 октября:

  • «Рубин» — «Ахмат» в 18:00 мск
  • «Динамо» Москва — «Крылья Советов» в 18:00 мск
  • «Зенит» — «Оренбург» в 20:30 мск
  • «Ростов» — «Пари НН» в 20:30

«Зенит» в последних семи матчах потерял очки лишь дважды, сыграв вничью с «Балтикой» и «Акроном». В турнирной таблице РПЛ питерцы на четвертом месте. От лидера команда отстает на 3 очка. В Кубке России «Зенит» дважды обыграл «Ахмат» и «Рубин», победил «Оренбург» в гостях и даже в случае проигрыша сегодня, не уступит первое место в группе А.

«Оренбург» за 12 туров РПЛ одержал лишь одну победу, несмотря на относительные успехи в Кубке России, где команда досрочно гарантировала себе выход из группы, и клубу по ходу сезона пришлось сменить главного тренера — вместо Владимира Слишковича пришел Ильдар Ахметзянов. Первый матч под его руководством «Оренбург» сыграл вничью с «Крыльями Советов». Встреча с «Зенитом» будет следующей.

Лига Чемпионов. 3-й тур. «Реал Мадрид»— «Ювентус»

Где смотреть: Okko Спорт
22 октября пройдут девять матчей тура Лиги Чемпионов. Расписание выглядит так:

  • «Атлетик» — «Карабах» в 19:45 мск
  • «Галатасарай» — «Будё-Глимт» в 19:45 мск
  • «Монако» — «Тоттенхэм Хотспур» в 22:00 мск
  • «Спортинг» — «Марсель» в 22:00 мск
  • «Аталанта» — «Славия» в 22:00 мск
  • «Айнтрахт» — «Ливерпуль» в 22:00 мск
  • «Реал Мадрид» — «Ювентус» в 22:00 мск
  • «Челси» — «Аякс» в 22:00 мск
  • «Бавария» — «Брюгге» в 22:00 мск

«Реал Мадрид» под руководством Хаби Алонсо демонстрирует уверенный старт. Единственная осечка у «сливочных» была в матче с «Атлетико» (2:5), но уже в следующих трех встречах «Реал» только побеждал. В турнирной таблице мадридцы первые и на два балла отрываются от «Барселоны». В Лиге чемпионов клуб набрал максимальные шесть очков, но победа над «Марселем» (2:1) далась «сливочным» не так легко, как над «Кайратом» (5:0).

«Ювентус» в Серии А сейчас занимает седьмое место. Из последних матчей у команды Игора Тудора можно выделить только победу над «Интером». В последнем туре чемпионата «Ювентус» уступил «Комо» со счетом 0:2. В Лиге чемпионов туринцы вырвали ничью у «Боруссии», второй матч с «Вильярреалом» тоже завершился вничью. Отметим, что в 10 из 11 последних гостевых матчей в Лиге чемпионов «Ювентус» не может одержать победу.

КХЛ. СКА — ЦСКА

Где смотреть: Кинопоиск, КХЛ ТВ, Матч ТВ
22 октября состоятся четыре матча Континентальной хоккейной лиги. Расписание выглядит так:

  • «Лада» — «Динамо» Минск в 18:00 мск
  • «Ак Барс» — «Локомотив» в 19:00 мск
  • «Сочи» — «Торпедо» в 19:30 мск
  • СКА — ЦСКА в 19:30 мск

СКА сейчас находится на девятом месте на Западе, за пределами зоны плей-офф. За месяц питерцы одержали только две победы и проиграли восемь матчей. Пока дела СКА под руководством Игоря Ларионова идут неважно. Специалист на одной из недавних пресс-конференций даже предполагал, что команду заколдовали.

ЦСКА как раз вернулся в кубковую восьмерку на Западе, но подопечные Игоря Никитина не показывают игру, которой от них ждали перед началом сезона. Только сейчас москвичам удалось одержать две победы подряд, впервые с начала текущего сезона.

Единая лига ВТБ. «Зенит» — «Уралмаш»

Где смотреть: Кинопоиск, Матч ТВ, VK Видео
22 октября, расписание матчей Единой лиги ВТБ:

  • «Парма» — «Самара» в 17:30 мск
  • УНИКС — «Автодор» в 19:00 мск

УНИКС в регулярном чемпионате часто действовал осторожно, поэтому матчи выходили скучными. В плей-офф все изменилось. Встреча с «Автодором» закончилась уверенной победой — 99:70.

«Автодор» только в последних поединках завоевал путевку в плей-офф. В первом же матче с УНИКСом игроки «Автодора» хорошо шли в первой четверти и победили в ней (26:23). В следующих отрезках соперника остановить уже не удалось.

