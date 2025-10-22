«Реал» — «Ювентус», СКА — ЦСКА, Путь РПЛ: что смотреть сегодня

«Реал Мадрид» под руководством Хаби Алонсо демонстрирует уверенный старт. Единственная осечка у «сливочных» была в матче с «Атлетико» (2:5), но уже в следующих трех встречах «Реал» только побеждал. В турнирной таблице мадридцы первые и на два балла отрываются от «Барселоны». В Лиге чемпионов клуб набрал максимальные шесть очков, но победа над «Марселем» (2:1) далась «сливочным» не так легко, как над «Кайратом» (5:0).



«Ювентус» в Серии А сейчас занимает седьмое место. Из последних матчей у команды Игора Тудора можно выделить только победу над «Интером». В последнем туре чемпионата «Ювентус» уступил «Комо» со счетом 0:2. В Лиге чемпионов туринцы вырвали ничью у «Боруссии», второй матч с «Вильярреалом» тоже завершился вничью. Отметим, что в 10 из 11 последних гостевых матчей в Лиге чемпионов «Ювентус» не может одержать победу.