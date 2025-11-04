Андреева и Шнайдер в Эр-Рияде, топовые матчи в ЛЧ, НХЛ и КХЛ: что смотреть сегодня

КХЛ. Регулярный чемпионат. СКА — «Динамо» (Москва)
16:45. Где смотреть: «Матч ТВ».
Подопечные Игоря Ларионова на домашней арене в Санкт-Петербурге сыграют с московским «Динамо». В настоящий момент сезон у СКА складывается не лучшим образом — 20 очков и 9-е место среди 11 команд Западной конференции. «Динамо» занимает пятое место на Западе, набрав 27 очков. Бело-голубые выиграли четыре предыдущих матча в регулярном чемпионате. Команда Алексея Кудашова обыграла ЦСКА (3:2), «Северсталь» (3:0), «Шанхай Дрэгонс» (5:1) и «Спартак» (5:0).
В пяти последних матчах СКА и «Динамо» москвичи одержали три победы, две из которых были добыты в овертайме, и потерпели два поражения.
Баскетбол. Winline Basket Cup. «Мега» (Белград) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
19:55. Где смотреть: «Матч ТВ».
Матч продолжит программу совместных проектов Единой Лиги ВТБ и букмекерской компании Winline, которые будут реализованы в течение сезона. Сербская «Мега» проведет первый домашний матч в рамках турнира. В 1-м туре команда из Белграда обыграла ЦСКА — 81:72, Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Меги» Суиго Луиджи, набравший 18 очков. «Локомотив-Кубань» в первом туре уступил в Перми местной «Парме», В составе кубанского коллектива 21 очко и шесть подборов в том матче записал на свой счет Кирилл Темиров.
В общей сложности участие во внутрисезонном турнире принимают шесть российских клубов и две команды из Европы. Помимо «Меги» и краснодарцев, в нем играют ЦСКА, «Парма», петербургский «Зенит», казанский УНИКС и «Уралмаш» из Екатеринбурга, а также боснийская «Игокеа».
Теннис. Итоговый турнир WTA. Тимя Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) — Мирра Андреева (Россия) / Диана Шнайдер (Россия)
20:00* (время начала может измениться). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Мирра Андреева и Диана Шнайдер неудачно дебютировали на Итоговом чемпионате WTA, уступив на старте группового этапа действующим чемпионкам Габриэле Дабровски и Эрин Рутлифф. Теперь, чтобы сохранить шансы на попадание в плей-офф, россиянкам необходимо переиграть соперниц из Венгрии и Бразилии. Андреева и Шнайдер уже пересекались в нынешнем сезоне с Бабош и Стефани в первом круге турнира в Берлине. Тогда россиянки проиграли на супер-тай-брейке. Смогут ли сегодня Мирра и Диана взять реванш и набрать очки в рамках Итогового турнира?
Лига Чемпионов. 4-й тур. «Ливерпуль» — «Реал Мадрид»
23:00. Где смотреть: Okko Спорт.
«Реал Мадрид» в Лиге чемпионов набрал девять очков из 9 возможных. «Сливочные» одержали победу в матчах нал «Марселем» (2:1), «Кайратом» (5:0) и «Ювентусом» (1:0). «Ливерпуль» допустил осечку, неожиданно уступив в Стамбуле «Галатасараю» (0:1). В двух других встречах основного этапа Лиги чемпионов «красные» переиграли франкфуртский «Айнтрахт» (5:1) и другой клуб из Мадрида — «Атлетико» (3:2).
«Ливерпуль» и «Реал Мадрид» трижды играли друг с другом в финале главного клубного турнира Европы. В общей сложности соперники встречались 12 раз — 7 раз победу праздновали испанцы, четырежды — мерсисайдцы. Еще один матч был завершен вничью. Какой из команд сегодня улыбнется удача?
Лига Чемпионов. 4-й тур. «ПСЖ» — «Бавария»
23:00. Где смотреть: Okko Спорт.
«ПСЖ» и «Бавария» одержали по три победы в первых трех матчах основного этапа Лиги чемпионов. Действующий победитель лиги чемпионов одержал непростую выездную победу над «Барселоной» (2:1), а также разгромил «Аталанту» (4:0) и леверкузенский «Байер» (7:2). Мюнхенцы были сильнее «Челси», «Брюгге» и «Пафоса».
Счет в противостоянии этих команд 8−7 в пользу «Баварии». Однако последний на данный момент поединок, состоявшийся летом в рамках четвертьфинала клубного чемпионата мира, завершился в пользу парижан — 2:0.
НХЛ. Регулярный чемпионат. «Вегас Голден Найтс» — «Детройт Ред Уингз»
06:00 (в ночь на среду). Где смотреть: в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
«Вегас» успешно начал сезон, набрав 15 очков в 11 играх. Российский форвард Павел Дорофеев имеет в своем активе 10 очков (9+1) и входит в число лучших снайперов сезона. Также важную роль в команде играет центральный нападающий Иван Барбашев. Двукратный обладатель Кубка Стэнли также набрал 10 очков в 11 встречах (3+7). В составе «Детройта» в данный момент нет ни одного хоккеиста из России. Команда входит в число лидеров Восточной конференции, добыв 18 баллов в 13 встречах. Последние 9 сезонов некогда грозной команде не удавалось выйти в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. Смогут ли подопечные Тодда Маклеллана прервать эту серию и совершить прорыв в нынешнем сезоне?
Команды сыграют друг с другом в 14-й раз. На данный момент счет в противостоянии 7−6 в пользу «Детройта».