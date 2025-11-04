Андреева и Шнайдер в Эр-Рияде, топовые матчи в ЛЧ, НХЛ и КХЛ: что смотреть сегодня

Мирра Андреева и Диана Шнайдер неудачно дебютировали на Итоговом чемпионате WTA, уступив на старте группового этапа действующим чемпионкам Габриэле Дабровски и Эрин Рутлифф. Теперь, чтобы сохранить шансы на попадание в плей-офф, россиянкам необходимо переиграть соперниц из Венгрии и Бразилии. Андреева и Шнайдер уже пересекались в нынешнем сезоне с Бабош и Стефани в первом круге турнира в Берлине. Тогда россиянки проиграли на супер-тай-брейке. Смогут ли сегодня Мирра и Диана взять реванш и набрать очки в рамках Итогового турнира?