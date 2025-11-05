Матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д 5 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия» чем-то похожи в этом сезоне. В АПЛ «горожане» на втором месте после победы над «Борнмутом» и преследуют убежавший вперед на 6 очков «Арсенал». Дортмундские «шмели» в Бундеслиге в похожей ситуации после гостевой победы над «Аугсбургом», только место третье, а лидирующая «Бавария» оторвалась на 7 очков. А в Лиге чемпионов у «Сити» и Дортмунда практически одинаковые показатели после трех туров: по 7 очков и места на грани попадания в первую восьмерку клубов, которые выйдут в ⅛ финала без стыковых матчей, предусмотренных для команд, занявших 9−24-е места в общей таблице.