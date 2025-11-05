Матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д 5 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 23:00 мск на «Этихад Стэдиум» в Манчестере. Главный арбитр матча — Шимон Марциняк (Польша). В прямом эфире встречу покажет «Okko».
«Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия» чем-то похожи в этом сезоне. В АПЛ «горожане» на втором месте после победы над «Борнмутом» и преследуют убежавший вперед на 6 очков «Арсенал». Дортмундские «шмели» в Бундеслиге в похожей ситуации после гостевой победы над «Аугсбургом», только место третье, а лидирующая «Бавария» оторвалась на 7 очков. А в Лиге чемпионов у «Сити» и Дортмунда практически одинаковые показатели после трех туров: по 7 очков и места на грани попадания в первую восьмерку клубов, которые выйдут в ⅛ финала без стыковых матчей, предусмотренных для команд, занявших 9−24-е места в общей таблице.
Напомним, что команда Пепа Гвардиолы в первых трех турах одолела дома «Наполи» 2:0, а в гостях сыграла вничью с «Монако» 2:2 и справилась с «Вильярреалом» 2:0. «Боруссия» выдала эпическую ничью 4:4 в Турине с «Ювентусом», упустив верную победу, но затем спокойно справилась дома с «Атлетиком» 4:1 и в гостях с «Копенгагеном» 4:2. Результаты и расписание матчей Лиги чемпионов вы можете найти здесь.
Основную угрозу для команды Нико Ковача большинство экспертов видит в бывшем лидере дортмундского клуба Эрлинге Холанде, который снова раззабивался не на шутку: у норвежца уже 25 голов в этом, казалось бы, недавно начавшемся сезоне с учетом мячей за сборную. Результативность супербомбардира подчас скрывает игровые проблемы «Ман Сити», которые в этом сезоне, как и в прошлом, нередко просматриваются.
«Манчестер Сити» считается явным фаворитом домашнего матча с «Боруссией» несмотря на то, что у «горожан» уже три поражения в этом сезоне, а у дортмундцев — только одно, от «Баварии» три тура назад. Коэффициент на победу «Сити» равняется 1,44, на ничью — 5,20, а на гостевой успех «Боруссии» — 6,80. Эксперты ждут от Холанда и других участников встречи хорошей результативности, раз тотал больше 2.5 гола примерно так же вероятен, как хозяйская победа, — 1,47.