Палмер сломал дома палец и не сыграет с «Барсой» и «Арсеналом»

О травме Коула Палмера на пресс-конференции сообщил главный тренер «Челси» Энцо Мареска.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В субботу, 22 ноября, лондонский «Челси» проведет выездной матч 12-го тура Английской Премьер-лиги против «Бернли». На пресс-конференции перед этой встречей наставник «синих» Энцо Мареска рассказал о травме Коула Палмера.

«С “Бернли” Коул не сыграет. С “Барселоной” и “Арсеналом” точно нет. К сожалению, с ним произошел несчастный случай. Он ударился пальцем ноги… Перелом. И пропустит матчи на этой и следующей неделях. Палмер почти оправился от травмы паха, но теперь у него возникла новая проблема», — сказал Энцо Мареска.

Таким образом, 23-летний полузащитник пропустит не только завтрашнюю встречу, но и домашний матч Лиги чемпионов против «Барселоны» (25 ноября), а также игру 13-го тура АПЛ против «Арсенала» (30 ноября).

В сезоне-2025/26 Коул Палмер сыграл всего в четырех матчах команды «Челси», отметившись двумя забитыми голами. После 11 туров лондонцы набрали 20 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ, на 6 баллов отставая от лидирующего «Арсенала».

Воспитанник «Манчестер Сити» Коул Палмер перешел в «Челси» в 2023 году, подписав 7-летний контракт. Стоимость трансфера составила 47 миллионов евро. Всего за клуб он провел 101 матч, забив 45 мячей и сделав 29 результативных передач. Сейчас трансферная стоимость футболиста оценивается в 120 миллионов евро.