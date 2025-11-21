Палмер сломал дома палец и не сыграет с «Барсой» и «Арсеналом»

«С “Бернли” Коул не сыграет. С “Барселоной” и “Арсеналом” точно нет. К сожалению, с ним произошел несчастный случай. Он ударился пальцем ноги… Перелом. И пропустит матчи на этой и следующей неделях. Палмер почти оправился от травмы паха, но теперь у него возникла новая проблема», — сказал Энцо Мареска.