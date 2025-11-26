Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Краснодар
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.58
П2
8.25
Футбол. Кубок России
18:00
ЦСКА
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.75
П2
5.60
Футбол. Кубок России
20:30
Нефтехимик
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.67
П2
1.78
Футбол. Кубок России
20:30
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.70
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Копенгаген
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.77
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Монако
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.43
П2
1.61
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
3
:
Барселона
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Боруссия Д
4
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
2
:
Карабах
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
0
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
0
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:2
Арсенал
0
:
Рубин
0
П1
X
П2

Гвардиола назвал ответственного за первое поражение «Сити» в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов от леверкузенского «Байера» (0:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, «Манчестер Сити» уступил «Байеру» на своем поле. В составе победителей забитыми мячами отметились Алехандро Гримальдо (23-я минута) и Патрик Шик (54).

«Я беру на себя ответственность за итог встречи. У нас в основе были выдающиеся футболисты, но чего‑то не хватило — тех деталей, которые требуются на самом высоком уровне. Теперь нам нужно бороться в следующих матчах. “Байер” выглядел хорошо против нас. В целом мы тоже действовали неплохо и создали больше моментов, но, как оказалось, все они были лишь полумоментами», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Также поражение «Манчестер Сити» прокомментировал защитник клуба Джон Стоунз.

«Нужно использовать полученный опыт, чтобы усвоить урок и исправить ошибки. Надо сохранить это ощущение сожаления, понимание цены ошибки на таком уровне. И использовать это все в качестве топлива для того, чтобы нажать газ и исправиться», — приводит слова Стоунза пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» опустился на шестое место в турнирной таблице Лиги чемпионов с 10 очками. «Байер» располагается на 13-м месте с 8 баллами.

В следующем туре горожане на выезде встретятся с мадридским «Реалом». «Байер» примет «Ньюкасл». Оба матча состоятся 10 декабря.

Манчестер Сити
0:2
Первый тайм: 0:1
Байер
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
25.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Каспер Юльманн
Голы
Байер
Алехандро Гримальдо
(Кристиан Кофане)
23′
Патрик Шик
(Ибрахим Маза)
54′
Составы команд
Манчестер Сити
1
Джеймс Траффорд
4
Тиджани Рейндерс
14
Нико Гонсалес
26
Савио
5
Джон Стоунс
6
Натан Аке
45
Абдукодир Хусанов
65′
9
Эрлинг Холанн
21
Райан Аит Нури
46′
33
Нико О`Райли
82
Рико Льюис
46′
11
Жереми Доку
7
Омар Мармуш
65′
10
Райан Шерки
52
Оскар Бобб
46′
47
Фил Фоден
Байер
1
Марк Флеккен
4
Джарелл Куанса
44
Жанюэль Белосян
5
Лоик Баде
19
Эрнест Поку
20
Алехандро Гримальдо
60′
14
Патрик Шик
24
Алейкс Гарсия
30
Ибрахим Маза
10
Малик Тилльман
35
Кристиан Кофане
78′
82′
23
Натан Телла
Статистика
Манчестер Сити
Байер
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
20
7
Удары в створ
7
2
Угловые
9
3
Фолы
4
8
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти