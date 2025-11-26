Гвардиола назвал ответственного за первое поражение «Сити» в ЛЧ

Напомним, «Манчестер Сити» уступил «Байеру» на своем поле. В составе победителей забитыми мячами отметились Алехандро Гримальдо (23-я минута) и Патрик Шик (54).
«Я беру на себя ответственность за итог встречи. У нас в основе были выдающиеся футболисты, но чего‑то не хватило — тех деталей, которые требуются на самом высоком уровне. Теперь нам нужно бороться в следующих матчах. “Байер” выглядел хорошо против нас. В целом мы тоже действовали неплохо и создали больше моментов, но, как оказалось, все они были лишь полумоментами», — приводит слова Гвардиолы BBC.
Также поражение «Манчестер Сити» прокомментировал защитник клуба Джон Стоунз.
«Нужно использовать полученный опыт, чтобы усвоить урок и исправить ошибки. Надо сохранить это ощущение сожаления, понимание цены ошибки на таком уровне. И использовать это все в качестве топлива для того, чтобы нажать газ и исправиться», — приводит слова Стоунза пресс-служба УЕФА.
«Манчестер Сити» опустился на шестое место в турнирной таблице Лиги чемпионов с 10 очками. «Байер» располагается на 13-м месте с 8 баллами.
В следующем туре горожане на выезде встретятся с мадридским «Реалом». «Байер» примет «Ньюкасл». Оба матча состоятся 10 декабря.
Хосеп Гвардиола
Каспер Юльманн
Алехандро Гримальдо
(Кристиан Кофане)
23′
Патрик Шик
(Ибрахим Маза)
54′
1
Джеймс Траффорд
4
Тиджани Рейндерс
14
Нико Гонсалес
26
Савио
5
Джон Стоунс
6
Натан Аке
45
Абдукодир Хусанов
65′
9
Эрлинг Холанн
21
Райан Аит Нури
46′
33
Нико О`Райли
82
Рико Льюис
46′
11
Жереми Доку
7
Омар Мармуш
65′
10
Райан Шерки
52
Оскар Бобб
46′
47
Фил Фоден
1
Марк Флеккен
4
Джарелл Куанса
44
Жанюэль Белосян
5
Лоик Баде
19
Эрнест Поку
20
Алехандро Гримальдо
60′
14
Патрик Шик
24
Алейкс Гарсия
30
Ибрахим Маза
10
Малик Тилльман
35
Кристиан Кофане
78′
82′
23
Натан Телла
Главный судья
Жоау Пинейру
(Португалия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти